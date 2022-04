Los alojamientos turísticos catalanes recuperan niveles de ocupación de 2019 en Semana Santa

La pandemia potencia el turismo rural y la voluntad de evitar aglomeraciones

BARCELONA, 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

El sector turístico catalán ha recuperado las cifras de ocupación prepandémicas en las cuatro provincias catalanas para Semana Santa, después de dos años con porcentajes bajos debido a las restricciones a la movilidad y al ocio.

La pandemia también ha condicionado las preferencias a la hora de buscar las vacaciones: ahora ganan peso del turismo de proximidad y, concretamente, los destinos rurales, por la posibilidad de realizar actividades al aire libre.

En esta línea, el secretario general de la federación de Hostelería de Lleida, Ramon Solsona, ha destacado en declaraciones a Europa Press unas "muy buenas perspectivas, muy buenas previsiones", altas en las zonas de esquí, donde pueden llegar al 100%, y más moderadas en las demás.

Y las cifras no destacan solamente para Semana Santa, sino que las reservas han "batido récords absolutos", superiores a las de 2019 en enero, febrero y marzo de este año, y se espera que lo hagan también en abril y mayo, o se queden muy cerca.

Solsona ha destacado que la pandemia ha posicionado mucho mejor los destinos de Lleida, por su componente de naturaleza y aire libre: "El entorno más próximo se ha consolidado como un buen destino para evadirse en vacaciones cortas".

"Pensábamos que teníamos que ir a Europa, coger un avión, para hacer vacaciones. Y ahora nos damos cuenta de que no es así, que quedándonos aquí disfrutamos igual o más. Hemos aprendido a disfrutar de estos entornos", ha explicado Solsona.

Sin embargo, ha reivindicado que Lleida es un destino pequeño, en comparación con las demás provincias catalanas, y ha destacado que el turismo es mayoritariamente nacional, familiar, y grupos de gente joven que van a realizar actividades al aire libre.

ENTRE UN 70% Y UN 80% EN TARRAGONA

El portavoz de la federación empresarial de hostelería y turismo de la provincia de Tarragona (Feht), Xavier Guardià, ha explicado que todos los cámpings estarán abiertos estas vacaciones, mientras que en el caso de los hoteles el porcentaje será de entre el 70% y el 80%.

Y la ocupación media de los mismos oscilará entre el 70% y el 80%, unos resultados "muy próximos" a los registrados en 2019, cuando fue de entre el 80% y el 90%, lo que considera que son unas buenas cifras, en sus palabras.

El cliente que viajará a Tarragona por Semana Santa será "mayoritariamente español", llegado de territorios como el País Vasco, Navarra, La Rioja, Madrid y Valencia, pero todavía habrá poco extranjero, que será principalmente francés o británico.

En cuanto a los destinos favoritos dentro la provincia, serán en su mayor parte los de la costa, aunque este años también destacan los de interior: "Sale tanta gente para Semana Santa, que todo el mundo tiene trabajo", ha celebrado.

Por último, ha destacado el hecho de que PortAventura World --que inauguró su temporada el 8 de abril-- espera batir su récord de visitantes este año, y eso "es bueno para Tarragona como destino".

En cuanto al porcentaje de apartamentos disponibles, según datos de l'Associació d'Apartaments Turístics Costa Daurada i Les Terres de l'Ebre recogidos por la Federación Catalana de Apartamentos Turísticos (Federatur), será del 85%.

De este, un 85% estará ocupado durante los días festivos, y un 60% entre semana, con una previsión "algo más alta" de lo que lo fue en 2019.

GIRONA ALARGA LAS RESERVAS

El presidente de l'Associació d'Hosteleria, Turisme i Restauració de Girona, Josep Carreras, ha asegurado que se alcanzará el 95% de ocupación el viernes y el sábado, mientras que el jueves y el domingo oscilará entre el 80% y el 85%, porcentajes similares a los de 2019.

Sin embargo, ha explicado que la pandemia ha hecho que algunos turistas, sobre todo de la tercera edad, hayan adelantado su salida a esta semana, días previos a Semana Santa, "huyendo de las aglomeraciones del fin de semana".

Ha puesto en valor que la celebración de eventos en Girona, muchos de los cuales deportivos, hace de efecto llamada de los turistas, que empiezan a decantarse por destinos que no son de costa: "Somos una destinación que no necesita el sol", ha dicho.

En este sentido, ha destacado la eclosión del turismo rural, remarcando que todavía queda la última nieve para cerrar la temporada, y teniendo en cuenta que cada vez hay más turistas que buscan destinos con naturaleza.

Ha celebrado que el turismo nacional está redescubriendo, en sus palabras, los destinos próximos: "Pero no sabemos si cuando vuelva la confianza prepandemia la gente volverá a coger vuelos a Vietnam. Antes parecía que, si no lo hacías, no eras nadie", ha lamentado.

En cuanto a los apartamentos, según los datos de la Associació Turística d'Apartaments de la Costa Brava y el Pirineu de Girona recogidos por Federatur, solamente están abiertos el 46% del total, porque "muchos no están preparados para el frío.

Se trata de un porcentaje "muy en la línea" del de 2019 y, de los abiertos, el 85% estarán ocupados, con reservas que también se han alargado en el tiempo y que llegarán a ascender a la semana.

BARCELONA SUPERA EL 80%

Según el Gremi d'Hotels de Barcelona, la ocupación hotelera de la ciudad en Semana Santa rondará el 80%, teniendo en cuenta que más de un 80% de los hoteles de la ciudad vuelven a estar abiertos, y se espera que para la festividad el porcentaje alcance el 100%.

El gremio ha destacado una reactivación de la actividad turística, basada tanto en el ocio como en los negocios, lo que hace "que el sector sea optimista" no solamente respecto a Semana Santa, sino de cara a los próximos meses.

En la provincia de Barcelona, el 96% de los apartamentos turísticos estarán abiertos para Semana Santa, de los cuales estarán ocupados un 91%, según Federatur, con unas cifras también "similares" a las de antes de la panemia.

CERCA DE 9.300 VUELOS

Los aeropuertos catalanes gestionados por Aena --Barcelona-El Prat, Girona-Costa Brava y el de Reus (Tarragona)-- realizarán un total de 9.285 operaciones durante la campaña de Semana Santa, desde el viernes 8 de abril hasta el lunes 18.

El de Barcelona-El Prat, con 8.882 operaciones totales, recuperará un 82% de las realizadas en 2019, cuando acogió un total de 10.784; el de Girona realizará 248, un 56% de las de 2019, con 438, y el de Reus tendrá 155 operaciones, dos más que ese año.

El de Lleida-Alguaire no aumentará sus operaciones en coincidencia con esta festividad, sino que seguirá operando dos vuelos a Palma y dos a Madrid por semana.

FALTA DE MANO DE OBRA

Guardià (Tarragona) ha sostenido que existe "falta de mano de obra en el sector en general", puesto que las dificultades por las que ha pasado el turismo por las restricciones de la pandemia de coronavirus han comportado que algunos trabajadores hayan cambiado de profesión.

"Se han ido a otros sectores, y necesitaríamos que volvieran", ha dicho, así como los jóvenes, que trabajan durante las temporadas turísticas; una idea con la que también ha coincidido el presidente de la asociación gerundense, Josep Carreras.