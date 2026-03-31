Alumnos de Elisava crean una obra para 'Un Lienzo en Blanco' del futuro Museu Thyssen Barcelona

Intervención de Elisava para la iniciativa del Museu Thyssen de Barcelona - BRUNA PUJADAS - THYSSEN

BARCELONA 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

La iniciativa 'Un Lienzo en Blanco', impulsada por el futuro Museu Carmen Thyssen Barcelona, presenta hasta el 5 de abril la obra de alumnos de Elisava Facultat de Disseny i Enginyeria de Barcelona, la tercera de este proyecto en el que se transforman artísticamente las butacas originales del antiguo Cine Comedia.

La intervención de Elisava se titula 'SE VENDE / ES LLOGA / ON SALE', está creada por estudiantes del centro, y se expone en un espacio a pie de calle, contiguo al edificio del futuro museo y que se ve desde el paseo de Gràcia, informa el museo en un comunicado este martes.

Esta iniciativa nació de la acción creativa de noviembre de 2025, cuando estudiantes de distintas escuelas de Barcelona intervinieron las butacas del histórico cine y, de todas las intervenciones, se selecciona una obra por escuela, lo que permite que los jóvenes artistas presenten su trabajo "en un entorno cultural emblemático".

El proyecto cuenta con el amadrinamiento de Carmen Thyssen, quien respalda personalmente a los estudiantes y acompaña el desarrollo de la exposición, y su participación "simboliza el compromiso con las nuevas generaciones de creadores y refuerza la vocación del futuro museo de apoyar el talento emergente".

Con 'Un Lienzo en Blanco', el futuro Museu Carmen Thyssen Barcelona "empieza a abrirse a la ciudad incluso antes de su inauguración", prevista para 2028, ofreciendo un espacio visible donde los jóvenes artistas pueden mostrar su trabajo al público.