Álvarez (UGT) prevé que Catalunya tendrá uno de los paros más amplio en la huelga

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, y el secretario general en Catalunya, Camil Ros, este lunes en Barcelona. - EUROPA PRESS

BARCELONA, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, prevé que Catalunya será una de las comunidades autónomas en las que el paro por la huelga general de este miércoles será más amplio: "Si hay una comunidad en la que existe un convencimiento de que esto se tiene que hacer, es la comunidad catalana", ha asegurado.

Lo ha dicho este lunes en declaraciones a medios de comunicación en Barcelona junto al secretario general del sindicato en Catalunya, Camil Ros, en las que ha admitido que aunque no cuentan con un porcentaje de seguimiento previsto existe un "consenso social amplísimo" alrededor de las razones.

El líder sindical ha situado en torno a un 72% los ciudadanos que creen que hay razones para convocar una huelga en España, una cifra que se trasladará "un poquito menos" en términos de seguimiento por el miedo o la pérdida de salario, ha explicado.

De cara a la jornada de huelga, el sindicato activará una página web para que los trabajadores puedan tramitar vulneraciones de derechos por parte de las empresas, y que UGT hará públicos los nombres de estas compañías y, si quiere el trabajador, llevará los casos ante la Inspección de Trabajo.

DECRETOS DE VIVIENDA

Respecto a la votación de los decretos leyes de vivienda en la Diputación Permanente del Congreso el próximo 12 de noviembre, el días después de la huelga, Álvarez ha dicho que será "posiblemente la primera victoria".

Ha afirmado que el debate alrededor de la vivienda acaba de empezar y que "gane quién gane, lo van a abordar", algo que, ha puesto en valor que sin las diferentes movilizaciones y la huelga general no harían.

"Lo harán porque la mayoría de la ciudadanía lo ha puesto encima de la mesa, y los que ahora están lanzando críticas igual el día 12 dejan de hacerlo porque hay una mayoría muy amplia de ciudadanos que nos ha acompañado", ha asegurado.

RAZONES

Ha reivindicado que la huelga general se enmarca en un contexto en el que a pesar de las subidas de salarios en los convenios colectivos y del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) las personas no llegan a final de mes: "No hay convenio colectivo que aguante la subida de la vivienda, pero tampoco hay convenio que pueda aguantar los problemas que hay de servicios públicos", ha criticado.

Ha afirmado que la huelga interpela a "todas las administraciones públicas" y ha pedido subir los salarios, un gran pacto de Estado por la vivienda para congelar y regular los precios de los alquileres, la presencia de fondos de inversión y los alquileres turísticos.

También ha e a la administración central, las comunidades y los ayuntamientos que se comprometan a invertir al menos un 1% del PIB durante los próximos 10 años en construir vivienda protegida.

'MAFIA SINDICAL'

Preguntado por las declaraciones de la presidente de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en las que calificó de mafia sindical a UGT y CC.OO., Álvarez ha respondido que "la señora Ayuso no está para dar lecciones, ni de mafia ni de nada".

Le ha pedido respeto por las organizaciones sindicales que, ha recordado, en Madrid y Catalunya, son votadas por las inmensa mayoría de los trabajadores en las elecciones sindicales, y que, por ende, no les falte el respecto tampoco a ellos.