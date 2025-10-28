El AMB aprueba inicialmente las Ordenanzas Fiscales para 2026

BARCELONA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Área Metropolitana de Barcelona (AMB) ha aprobado inicialmente las Ordenanzas Fiscales para 2026 en el pleno del Consejo Metropolitano celebrado este martes.

Las ordenanzas rigen las tasas y tributos propios que gestiona el AMB, entre ellos el 'tributo metropolitano', obtenido como impuesto en forma de recargo sobre el IBI, y con el que espera recaudar 93,78 millones el próximo año, indica en un comunicado.

El AMB dedica esta cantidad a la gestión y mantenimiento de espacios naturales como la sierra de Collserola, los ríos Besòs y Llobregat, las playas y los 51 parques metropolitanos, así como a las redes de transporte público y las rondas de Barcelona.

Las ordenanzas también rigen la tasa metropolitana de tratamiento de residuos (TMTR), que se utilizan para sufragar parte de los 235 millones de euros que aproximadamente cuesta el servicio de recogida de los 36 municipios del AMB.

De cara a 2026, el TMTR aumentará un 3% de media, lo equivalente al IPC, y está previsto que recaude 171,5 milones en 2026, consiguiendo cubrir el 100% del servicio de tratamiento de residuos.