El AMB ayuda a gestionar residuos en más de 40 hospitales y a sanear 17 escuelas de Siria

Un miembro del AMB en misión de cooperación en el noreste de Siria

BARCELONA 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Área Metropolitana de Barcelona (AMB) ha puesto en marcha 19 proyectos en el noreste de Siria desde 2017, con los que ha contribuido a gestionar residuos en más de 40 hospitales y a sanear 17 escuelas de la zona, informa en un comunicado este lunes.

La jefa del Servicio de Cooperación del AMB, Maria Peix, ha enmarcado los proyectos en el compromiso compartido con las instituciones locales para mejorar la vida de la población siria: "El AMB apoya a las instituciones públicas locales, que tienen que responder a un contexto en conflicto y posconflicto".

En total, en los últimos 8 años se han destinado unos 2,1 millones de euros, que se han sumado a las aportaciones de otras entidades internacionales como Un Ponte Per (UPP), Mezzaluna Rossa Kurdistan y Medico International, así como de las propias autoridades locales.

Con estos proyectos, el AMB ha contribuido a revertir la contaminación derivada de los residuos sanitarios y la falta de agua potable debido a la sequía y la emergencia climática en centros educativos, los dos principales problemas de la región.

Otro de los conflictos abordados por el AMB es la mejora del espacio público, ejemplificada en la definición e implementación de un plan de iluminación basado en energía solar en la ciudad de Qamishli, que ha recibido 179 luces solares que cubren un total de 5,6 kilómetros de sus principales calles.