El AMB empieza la reforma del frente fluvial de Sant Joan Despí (Barcelona)

Futuro frente fluvial de Sant Joan Despí (Barcelona) - AMB

BARCELONA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Área Metropolitana de Barcelona (AMB) ha iniciado las obras de remodelación del frente fluvial de Sant Joan Despí, que actuarán en un ámbito de 48.000 metros cuadrados y que cuentan con una inversión de 850.000 euros.

Las reforma, que finalizará la primavera de 2027, permitirán reparar el camino del río para mejorar la conectividad y la movilidad en la zona, así como recuperar paisajísticamente y ambientalmente los espacios adyacentes.

Para ello, se actuará sobre el pavimento y se plantarán nuevas especies vegetales, eliminando las especies invasoras, adecuando el camino a las necesidades ambientales haciendo compatibles la conservación del medio y el disfrute ciudadano.