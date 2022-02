El AMB inicia la restauración patrimonial del Parc de Can Mercader en Cornellà (Barcelona)

BARCELONA, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Área Metropolitana de Barcelona (AMB) ha iniciado la restauración patrimonial del Parc de Can Mercader, en Cornellà de Llobregat (Barcelona), en un proyecto que se enmarca en la transformación de seis parques metropolitanos.

"Este proyecto es el primero de seis de un programa de mejora de parques con valor patrimonial de la red de parques del área metropolitana", ha detallado el director de servicios de espacio público del AMB, Albert Gasull, en un comunicado del ente metropolitano.

Las obras de recuperación y mejora de este parque costarán con casi 700.000 euros, aportados por el propio AMB, el Ayuntamiento del municipio y los fondos Feder de la Unión Europea.

Los principales ejes estratégicos de las intervenciones en Can Mercader son la recuperación y restauración de caminos y accesos; la mejora y recuperación de las fuentes patrimoniales, y la regeneración de la vegetación singular.

Estas tres grandes actuaciones persiguen acercar los elementos patrimoniales a toda la ciudadanía, mejorar la naturalización del parque, potenciar el ciclo del agua, promover la eficiencia y ahorro de recursos y conseguir una accesibilidad máxima.

EL PROYECTO

Entre este año y el siguiente se iniciarán las rehabilitaciones y restauraciones en cinco parques metropolitanos más: Can Solei i Ca l'Arnús (Badalona), Can Buxeres (L'Hospitalet de Llobregat), parque de Les Aigües (Montcada i Reixac), Torreblanca (Sant Feliu de Llobregat, Sant Joan Despí y Sant Just Desvern) y Can Vidalet (Esplugues de Llobregat).

La transformación de estos parques cuenta con un presupuesto total de 2,8 millones de euros, de los cuales 1,1 millones se subvencionan con los fondos Feder.

Este proyecto se enmarca dentro del Convenio Feder que la Generalitat y el AMB firmaron en 2017 para la gestión de proyectos metropolitanos dentro del programa operativo de inversión en crecimiento y ocupación Feder Catalunya 2014-2020 para ámbitos como las smart cities, la movilidad sostenible, la eficiencia energética y la recuperación y el fomento del patrimonio natural, industrial y cultural.

Este convenio permitirá al AMB invertir una cantidad total de 72 millones de euros, 30 de los cuales estarán cofinanciados por los Feder.