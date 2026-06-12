El AMB presenta una declaración para promover la inclusión laboral de personas con discapacidad

Presentación de la declaración - AMB

BARCELONA, 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Área Metropolitana de Barcelona (AMB) ha presentado este viernes la futura 'Declaració metropolitana per a la inclusió laboral de les persones amb discapacitat' con el objetivo de "establecer las bases para construir una metrópolis más inclusiva, accesible y cohesionada".

La declaración la ha impulsado la Taula Social Metropolitana y se presentará al Consell Metropolità para que la valore y apruebe, porque la institución considera que la inclusión laboral "no puede depender de una sola institución", informa el AMB en un comunicado.

La consejera delegada de Políticas Sociales e Igualdad del AMB, Olga Morales, ha afirmado que el valor del texto es la "voluntad de generar un marco compartido de acción entre ayuntamientos, entidades sociales, agentes económicos y sindicales y el conjunto de instituciones implicadas".

El AMB ha remarcado que la declaración nace de la colaboración entre Taula Social Metropolitana y la Federació d'Entitats de Persones amb Discapacitat Física i Orgànica Francesc Layret (Cocemfe).

El presidente de Cocemfe, Javier Rojano, ha asegurado que las personas con discapacidad no quieren ser consideradas "sujetos pasivos de protección", sino que quieren tener igualdad de oportunidades, autonomía, participación plena y acceso real al mercado laboral.

DATOS

El AMB ha detallado que el volumen total de contratos a personas con discapacidad ha caído un 34% desde 2019, que la tasa de contratación metropolitana se ha mantenido estancada, cerca del 1,5% respecto al total de la población y el paro ha se mantiene en el 6% en 2024.

Los datos también muestran una elevada presencia de los centros especiales de trabajo en la contratación, alcanzando el 74%, lo que consideran una "segregación y dependencia del mercado protegido".

Y en cuanto al salario, han alertado de una brecha salarial del 25,1%, ya que el salario medio es de 26.696 euros anuales frente a los 35.623 del resto de la población, además de tener más contratos a tiempo parcial.