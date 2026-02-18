Americana Film Fest de Barcelona programa 58 títulos y dedica una retrospectiva a los Ross Brothers

Cartel del Americana Film Fest de Barcelona - AMERICANA FILM FEST

El 13 Americana Film Fest, que se celebrará en Barcelona del 10 al 15 de marzo, programará 58 títulos, 38 largometrajes y 20 cortometrajes, del cine independiente norteamericano y dedicará una retrospectiva a los Ross Brothers.

El festival tendrá como sedes los cines Aribau, Girona, Texas, Zumzeig, la Filmoteca de Catalunya y Video Instan, y su cartel es un homenaje a los 50 años del VHS, informa este miércoles en un comunicado.

La película inaugural será 'Late Fame', dirigida por Kent Jones y protagonizada por Willem Dafoe y Greta Lee, con la producción de Martin Scorsese, y la clausura será para 'Rebuilding', con dirección de Max Walker-Silverman y con Josh O'Connor y Amy Madigan en el reparto.

El Americana Film Fest dedicará su retrospectiva a los Ross Brothers --Bill Ross IV y Turner Ross--, habituales del festival, en la que se podrán ver filmes como 'Gasoline Rainbow', 'Bloody Nose, Empty Pockets' y 'Western'.

En la Sección Tops se podrán ver películas como 'The History of Sound', de Oliver Hermanus, protagonizada por Paul Mescal y Josh O'Connor; 'Splitsville', con Dakota Johnson en el reparto; 'Lurker', de Alex Russell, guionista de 'The Bear'; 'La plaga', de Charlie Polinger; 'Atropia', de Hailey Gates, y 'Twinless', de James Sweeney.

La Sección Next incluirá 'Tow', de Stephanie Laing y con Rose Byrne en el reparto; 'Mile End Kicks' con Barbie Ferreira y 'Slanted' de Amy Wang, y en la Sección Docs se verá 'Videoheaven', de Alex Ross Perry; 'Predators', de David Osit, y 'The Dating Game', de Violet du Feng.