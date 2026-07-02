Amics de La Rambla defiende que el futuro de esta calle pasa "por la cultura y la calidad"

Batlle habla durante el I Fòrum de l'Observatori Rambla. - AMICS DE LA RAMBLA

BARCELONA, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

Amics de La Rambla ha defendido que el futuro de esta calle de Barcelona pasa "por la cultura y la calidad", incorporando equipamientos de referencia y mejorando la oferta.

Es una de las cuestiones abordadas durante el I Fòrum de l'Observatori Rambla bajo el lema 'La Rambla sigue sumando', organizado este jueves la entidad, informa en un comunicado.

Han asistido el concejal de Cultura e Industrias Creativas de Barcelona, Xavier Marcé; el concejal de Ciutat Vella, Albert Batlle; el comisionado del Pacto de Ciutat Vella, Ivan Pera; el presidente del Gran Teatre del Liceu, Salvador Alemany; el presidente de la Junta de Comerciants del Mercat de la Boqueria, Jordi Mas, y representantes de equipamientos culturales de la zona.

La entidad considera que el final de la reforma, previsto para febrero de 2027, debe ser "un hito en la historia de la ciudad y una oportunidad única" para reivindicar lo que esta calle puede llegar a ser.

NUEVOS PROYECTOS

Durante el foro se han presentado los proyectos de recuperación del Teatre Principal, el Liceu Mar, la Foneria --futuro Centre d'Art Digital de Catalunya-- y la recuperación del Teatre Capitol.

La iniciativa privada y la colaboración público-privada "se han puesto en valor" con proyectos como la remodelación de la Boqueria, la reconfiguración de las terrazas de la calle y la voluntad de mejora de la oferta comercial.

"IMAGINAR EL FUTURO"

El presidente de Amics de La Rambla, Àlex Balletbó, ha defendido ofrecer una nueva mirada, que "pasa por compartir realidades, imaginar el futuro y mostrar que se está trabajando, y mucho".

Salvador Alemany (Liceu) ha asegurado que el Liceu Mar complementa la actividad de la sede central de este teatro, y el promotor del nuevo Teatre Principal, José María Trènor, ha asegurado que será "un nuevo espacio de actividad e innovación cultural".

La directora del Tablao Flamenco Cordobés, María José Pérez, ha apostado por trabajar en una "comunicación conjunta" entre todos los equipamientos culturales de la vía.