'Mi amiga Eva' gana el Gaudí al mejor guión original y 'Sorda' el de guión adaptado

El director Cesc Gay y el guionista Eduard Sola ganan el mejor guión por 'Mi amiga Eva' - ALBERTO PAREDES - EUROPA PRESS

BARCELONA 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

El director Cesc Gay y el guionista Eduard Sola han ganado el Premi Gaudí a mejor guión original por 'Mi amiga Eva', y Eva Libertad se ha llevado el de guión adaptado por 'Sorda', que también dirige.

Gay y Sola --quien ganó el año pasado el mismo galardón por 'El 47'-- se han impuesto en la categoría de guión original a Belén Funes y Marçal Cebrian por 'Los tortuga', Gemma Blasco y Eva Pauné por 'La furia' y Gerard Oms por 'Molt lluny'.

El director y guionista Cesc Gay ha dicho ser feliz recibir el premio como veterano y compartirlo con el equipo, mientras que Sola ha subrayado que es un regalo que le ha hecho Cesc Gay y que "las utopías lo son hasta que se convierten en realidad", abogando por un mundo justo sin fascismo.

En el apartado de mejor guión adaptado, Eva Libertad competía con Carla Simón por 'Romería', Celia Rico por 'La buena letra' e Iván Morales y Almudena Monzó por 'Esmorza amb mi'.

Libertad ha agradecido la acogida del filme en Catalunya y ha querido dedicar la película a las madres sordas con las que se entrevistó para escribir la película.