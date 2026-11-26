Archivo - Fachada del Hospital de la Vall d’Hebron en Barcelona - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Salud de la Generalitat ha ampliado el acceso al modelo de profilaxis preexposición al VIH (PrEP) para hacerlo "más accesible, equitativo y cercano a la ciudadanía", con la incorporación de la atención primaria y las oficinas de farmacia dentro del circuito asistencial, informan en un comunicado este jueves.

El nuevo modelo aumentará progresivamente la capacidad del sistema sanitario para ofrecer este tratamiento preventivo a las personas con mayor riesgo de contraer el VIH, reducir la lista de espera y reforzar la integración de la PrEP en el conjunto de las actuaciones de prevención y atención a las infecciones de transmisión sexual (ITS).

El proyecto se desplegará inicialmente con una prueba piloto a finales de febrero de 2027 que contará con unas 350 personas procedentes de entre 12 y 14 equipos de atención primaria de todas las regiones sanitarias, con la participación también de las oficinas de farmacia.

Además, el Departament está actualizando el protocolo clínico de la PrEP con la participación de 39 profesionales y representantes de diferentes ámbitos, entre ellos salud pública, planificación sanitaria, asistencia, unidades hospitalarias especializadas, entidades comunitarias, sociedades científicas y organizaciones profesionales, que se prevé también para finales de febrero de 2027.

Explican que la incorporación de la atención primaria y las oficinas de farmacia, la simplificación de los circuitos, la actualización del protocolo, la formación de los profesionales y el progresivo incremento de los recursos económicos deben permitir acercar la PrEP a la ciudadanía y aumentar la capacidad de atención del sistema.