Amyl & The Sniffers enciende la primera jornada del Primavera Sound, que recuerda a Steve Albini

BARCELONA, 30 May. (EUROPA PRESS) -

La banda australiana Amyl & The Sniffers ha encendido este jueves la primera jornada del Primavera Sound de Barcelona con un show enérgico, en una tarde que el festival también ha tenido un recuerdo para el músico y productor Steve Albini, fallecido a principios de mayo.

Comandados por la vocalista Amy Taylor, Amyl & The Sniffers ha regresado al festival barcelonés dos años después con un directo contundente, con temas punk como 'Got you', 'Shake ya' y 'Maggot', que han acabado de desperezar al público.

Las primeras horas del festival han estado presididas por un fuerte calor, que hacía que el público buscase refugio en las zonas a la sombra, como ocurría antes del recuerdo a Steve Albini en el escenario que lleva su nombre.

Público del Primavera se ha ido acercando paulatinamente a la escucha de 'To All Trains', el nuevo disco de Shellac --la banda de Albini que prácticamente cada año tocaba en el Primavera Sound--, que se ha podido escuchar a la hora que estaba previsto que actuara la banda.

DE K-POP A TRAP

En una muestra de la variedad de estilos que ofrece el Primavera Sound, los británicos Arab Strap ofrecían un viaje por su pop, al mismo tiempo que el colectivo de k-pop alternativo Balming Tiger sorprendía con su propuesta festiva.

La tarde también ha contado con el trapero argentino Dillom, el rock'n'roll de Derby Motoreta's Burrito Kachimba, el pop de Renaldo & Clara y Maria Hein y la celebración del décimo aniversario del disco 'Piñata' por parte de Freddie Gibs & Madlib, entre otras propuestas.

Unos conciertos de tarde a la espera de los platos fuertes de la noche como el retorno de Pulp al festival una década después, Vampire Weekend con nuevo disco bajo el brazo, la vocalista de Portishead Beth Gibbons o el concierto de Deftones, 18 años después de su última actuación en Barcelona.