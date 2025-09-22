Analistas internacionales de sostenibilidad reconocen a CaixaBank como una entidad comprometida

Archivo - Fachada de la sede de CaixaBank en la Avenida Diagonal de Barcelona, a 11 de julio de 2022, en Barcelona, Cataluña (España)- David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

Analistas internacionales de sostenibilidad han reconocido a CaixaBank como una de las entidades más comprometidas del sector financiero europeo "gracias a un modelo de actividad financiera que integra criterios sociales, ambientales y de buen gobierno en su estrategia de negocio".

CaixaBank aparece destacada en los principales rankings elaborados por analistas internacionales especializados en criterios ASG (ambientales, sociales y de gobernanza), en reconocimiento a su enfoque estratégico en sostenibilidad, informa el banco este lunes en un comunicado.

La entidad ha alcanzado valoraciones y rankings destacados por S&P Global (para sus índices Dow Jones Best in Class), Sustainable Fitch, ISS ESG, MSCI, MSCI ESG Ratings, Sustainalytics y FTSE Russel por su gestión y desempeño en sostenibilidad.

CaixaBank también ha obtenido la mejor valoración 'A' de CDP por su gestión climática y ha sido galardonada por S&P Global, al ser una de las compañías incluidas en el Sustainability Yearbook 2025.

Asimismo, la entidad tiene previsto movilizar 100.000 millones de euros en finanzas sostenibles a través de su Plan de Sostenibilidad 2025-2027, para avanzar hacia una economía verde y positiva para las personas, en su objetivo de apoyo a la transición a una economía sostenible.