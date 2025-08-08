La ANC acusa a Illa de "vender humo con cara de sepulturero" en su primer año de Govern

Archivo - El presidente de la ANC, Lluís Llach, durante la manifestación de ACN por la Diada, a 11 de septiembre de 2024, en Barcelona, Catalunya (España). Assemblea Nacional Catalana (ANC), Òmnium Cultural, Associació de Municipis per la Independència (A - Alberto Paredes - Europa Press - Archivo

BARCELONA 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Assemblea Nacional Catalana (ANC) ha acusado al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, de "vender humo con cara de sepulturero" ante los problemas que tiene Catalunya durante su primer año al frente del Ejecutivo catalán.

En un comunicado este viernes, la organización independentista ha criticado que la Generalitat "no tiene capacidad financiera ni competencias para llevar a cabo grandes inversiones, ni para desplegar programas de gasto social".

La ANC considera que Illa no ha cumplido ninguno de los compromisos a los que llegó con ERC para su investidura, como la financiación singular, el traspaso de Rodalies y construir una solución para el conflicto político catalán, y ha acusado al presidente de centrarse en "la españolización de Catalunya".

También ha lamentado que se ha aplazado indefinidamente el combate por la independencia "por parte de Junts y ERC y la desorientación de la CUP", y han sostenido que Catalunya atraviesa uno de los momentos más críticos de su historia, textualmente.

"No hay soluciones autonomistas, no hay soluciones españolas para afrontar los retos de Catalunya al siglo XXI", ha sostenido la ANC, que ha llamado a retomar el camino hacia la independencia de cara al próximo ciclo electoral.