La ANC lamenta la detención "irregular" de 8 menores durante las protestas de la Diada

Varias personas queman contenedores tras la manifestación por la Diada de Catalunya, a 11 de septiembre de 2026, en Barcelona, Catalunya (España) - Alberto Paredes - Europa Press

BARCELONA 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Assemblea Nacional Catalana (ANC) ha lamentado este sábado la detención "irregular, con un uso desmedido de la fuerza" de 8 menores independentistas por parte de los Mossos d'Esquadra durante las protestas de este viernes durante la Diada.

La ANC ha defendido el derecho a la protesta no violenta y ha exigido a la policía catalana "el ejercicio de las funciones con respeto a los derechos fundamentales de las personas", ha informado en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.

"Son inaceptables las detenciones con violencia física e inmovilizaciones en el suelo a grupos encapsulados que no suponen ninguna amenaza. Y mucho menos aceptable es que las familias de los menores detenidos no sean informadas hasta pasadas más de 6 horas de la detención", reza el comunicado.

También critican el trato "vejatorio" que recibieron los detenidos por parte de los Mossos y las frases intimidatorias a los padres, según apunta la Assemblea.

La ANC estudiará "todas las vías legales para no dejar esta acción ilegal sin respuesta", y ha trasladado su apoyo a las familias y los afectados.