Andrea Mayo explora la crueldad en una relación de amor tóxico en 'La planta carnívora'

Flavia Company firma la obra con un heterónimo

BARCELONA, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

La escritora Flavia Company ha firmado con el heterónimo Andrea Mayo la novela 'La planta carnívora' (Proa), una historia de amor tóxico entre dos mujeres basada en hechos reales --aunque no autobiográficos--, que explora la crueldad humana, según ha explicado en rueda de prensa telemática este jueves.

Andrea Mayo es el nombre de un personaje de una de las novelas de Company: "La suspensión de la incredulidad empieza normalmente en la tercera o cuarta página", ha dicho la autora, pero ha añadido que en este caso empieza en la misma tapa del libro, y considera que esto provoca que lo que se lee en la novela se interprete como una verdad.

En este sentido, considera especialmente significativo el párrafo que da comienzo a la novela: "A partir de ahora explicaré toda la verdad. A partir de ahora todo lo que explique será verdad. Vosotros me diréis, no me lo creo".

El editor de Proa, Josep Lluch, ha asegurado que el uso de los heterónimos en la obra de Company no es la actitud del "diletante inconstante", puesto que considera que en su obra siempre hay un compromiso intenso y honesto, que busca apuntar al centro de la existencia humana.

RESGUARDARSE DE LA TEMPESTAD

La novela indaga sobre los límites de las relaciones humanas, en particular sobre el maltrato en las relaciones de pareja, y de las muchas secuelas e implicaciones psicológicas que deja una relación como esta, que "tiene que ver más con el poder que con la estima".

Company considera que la maldad y la crueldad se tienen que aceptar como lo que son y que no hay que pensar que se van a poder cambiar: "No puedes convertir una tempestad de piedra en una suave brisa de verano, pero te puedes resguardar", ha dicho, y ha añadido que el problema viene cuando la gente se esconde y disfraza.

Ha explicado también que con esta novela quería tratar el tema del maltrato "de una forma desacomplejada", y sobre el hecho de que las dos protagonistas sean mujeres ha dicho que considera que la toxicidad no tiene género.

UN LABERINTO SIN SALIDA

La novela está dividida en nueve partes con 81 capítulos "cortos e hirientes", todos ellos numerados con el número uno porque la autora quería que la estructura de la novela reflejara un laberinto sin salida.

También hay intercaladas nueve fábulas de animales con tono clásico que tienen que ver con la peripecia humana de la narradora, y Lluch ha dicho del estilo de la autora que es "vivo, nervioso, plástico y tenso", y que incluso tiene una actitud de provocación para el lector.

El lanzamiento de esta novela ha coincidido con la publicación de una reedición de una de las novelas más conocidas de la autora, 'Dame placer', que ha asegurado que ya no volverá a publicar ningún libro con su nombre real: "Ya se puede publicar la obra completa de Flavia Company", ha dicho.