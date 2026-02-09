Ángela Cervantes gana el Premi Gaudí a mejor actriz protagonista por 'La furia'

La actriz Ángela Cervantes - ALBERTO PAREDES - EUROPA PRESS

BARCELONA 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

La actriz Ángela Cervantes ha ganado este domingo el Premi Gaudí a mejor actriz protagonista por la película 'La furia', de Gemma Blasco, en la que da vida a una víctima de agresión sexual.

Cervantes se ha alzado con el galardón en una categoría en la que también estaban nominadas Maria Rodríguez Soto por 'Frontera', Miriam Garlo por 'Sorda' y Nora Navas por 'Mi amiga Eva'.

Con su tercer Gaudí, una emocionada Cervantes ha afirmado que el rodaje fue una de las mejores experiencias que ha tenido, y ha agradecido a los migrantes que han venido en Catalunya.

Se da la circunstancia que el hermano de la actriz, Álvaro Cervantes, se ha llevado el Gaudí en la categoría de mejor actor secundario por 'Sorda'.

Ha agradecido en broma que la Acadèmia también haya premiado a su hermano para que "no haya celillos".