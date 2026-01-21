Anuncian nuevas entradas para el Concert-Manifest X Palestina en el Palau Sant Jordi de Barcelona

Cartel del concierto
Cartel del concierto - ACT X PALESTINE
Publicado: miércoles, 21 enero 2026 12:28
BARCELONA 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

La organización del Concert-Manifest X Palestina, que será el jueves 29 de enero en el Palau Sant Jordi de Barcelona, ha anunciado nuevas entradas después de agotar en 24 horas las 12.000 que se habían puesto en venta inicialmente.

El concierto será una pieza escénica y musical "concebida como una ópera contemporánea que, a través de la música, la palabra y la escena, abre un espacio para comprender qué pasa en Palestina y qué lo hace posible", informa Act X Palestine en un comunicado este miércoles.

Estará estructurado en seis movimientos; contará con una conversación entre el actor Eduard Fernández y el intérprete y fixer de Gaza Kayed Hammad; Pep Guardiola dará paso al primer acto de la noche; y la propuesta combinará actuaciones musicales con 'performance', intervenciones de palabra y piezas audiovisuales.

