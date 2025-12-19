Apartur celebra que la CE quiera una regulación común de los alquileres turísticos

Archivo - Vistas de la ciudad de Barcelona. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Associació d'Apartaments Turístics de Barcelona (Apartur) ha celebrado que la Comisión Europea tenga la intención de avanzar hacia una regulación común de los alquileres turísticos en el marco del Plan Europeo de Vivienda Asequible, en un comunicado este viernes.

La entidad ha señalado que la nueva normativa estaría basada en la proporcionalidad de las medidas, la evidencia empírica y el respeto al derecho europeo que debería aplicarse en todos los Estados miembros.

Ha señalado que lleva "más de una década defendiendo exactamente este enfoque" y que Barcelona fue pionera en la regulación de estas viviendas.

"El resultado ha sido un sector ordenado, estable y plenamente identificado, que hoy representa apenas el 1% del parque total de viviendas de la ciudad", ha señalado.

Ha subrayado que la CE reconoce "explícitamente" que las viviendas de uso turístico no deben ser eliminadas si no que esta actividad económica debe ordenarse de forma equilibrada.