Apce y CaixaBank analizan la coyuntura inmobiliaria del ámbito metropolitano sur de Barcelona

La sesión inmobiliaria 'Conjuntura Immobiliària Residencial: Àmbit Funcional Metropolità Sud de Barcelona' - APCE

BARCELONA, 27 (EUROPA PRESS)

La Asociación de Promotores de Catalunya (Apce) y CaixaBank han analizado la situación del sector inmobiliario en el ámbito metropolitano sur de Barcelona y las posibilidades que ofrece a las empresas promotoras y constructores, informan en un comunicado este lunes.

La sesión inmobiliaria 'Conjuntura Immobiliària Residencial: Àmbit Funcional Metropolità Sud de Barcelona' se ha celebrado este lunes en Viladecans (Barcelona), donde se han iniciado 709 viviendas en 2025 y se han terminado 900, un 211,4% más que en 2024.

En esta sesión se ha realizado un repaso de la evolución de la coyuntura del sector promotor y constructor en Viladecans, en las comarcas del Baix Llobregat y el Barcelonès, y en distintos municipios de la provincia de Barcelona.

La jornada ha contado con la participación de representantes de empresas promotoras y constructoras de la zona; la alcaldesa de Viladecans, Olga Morales; el presidente de Apce, Xavier Vilajoana; su director general, Marc Torrent, y el director del Centre d'Empreses Negoci Immobiliari de CaixaBank de la Dirección Territorial de Barcelona, Luís Lázaro, entre otros.

CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA

En Sant Feliu de Llobregat (Barcelona) se registraron 2 viviendas iniciadas en 2025, una cifra que supone un descenso del 92% respecto de 2024, mientras que en 2025 se acabaron 23 viviendas, un 109,1% más que el año anterior.

En toda la comarca del Baix Llobregat se registraron 2.850 viviendas iniciadas (+12%) y se terminaron 2.951 viviendas (+56%), y en el Barcelonès se iniciaron 1.651 viviendas en 2025 (+1%), frente a las 2.645 viviendas terminadas (-20%).

En cuanto a la compraventa de vivienda durante el año 2025, en la comarca del Baix Llobregat se realizaron 1.620 transacciones de vivienda nueva y 6.071 transacciones de vivienda usada, y en el Barcelonès se realizaron 2.992 transacciones de compra de vivienda nueva y 15.665 transacciones de vivienda usada.

En la provincia de Barcelona, durante el año 2025 se han iniciado 10.553 viviendas, lo que supone un descenso del 3% respecto al año 2024, y en cuanto a las viviendas terminadas, se han terminado 12.573 viviendas a lo largo del año 2025, lo que supone un incremento del 22%.

También en la provincia de Barcelona, los datos de compraventas correspondientes al año 2025 indican que se realizaron 10.705 transacciones de compra de vivienda nueva, un 27% más que el año anterior, y las compraventas de la vivienda usada efectuadas en 2025 fueron de 43.796 transacciones, un 16% más respecto a 2024.