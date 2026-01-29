Aprobada la construcción de 129 viviendas de protección oficial en Reus (Tarragona) - GENERALITAT

TARRAGONA 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Comisión territorial de Urbanismo del Camp de Tarragona ha aprobado modificar el planeamiento municipal de Reus (Tarragona) para construir 129 viviendas de protección oficial en dos solares municipales, informa el Departamento de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat en un comunicado este jueves.

La propuesta abarca los solares situados en la calle Ball de Diables número 1, al sur del casco histórico, en el barrio Mas Vilanova, y el situado en la calle Vilafortuny número 36, en el barrio de Les Clarisses.

Estos dos ámbitos se han ofrecido a la Generalitat mediante la primera convocatoria de la reserva pública de solares para la construcción de viviendas públicas.