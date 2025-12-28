Aramburu, Forsyth, Rushdie, Baltasar y Pelicot, entre las novedades editoriales del primer trimestre

Archivo - Libros y material colocado en las estanterías de la librería Laie Pau Claris librería-café ubicada en la calle catalana de Pau Claris, donde los trabajadores preparan libros y material antes de enviarlos - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

Las nuevas novelas de Fernando Aramburu, Pol Guasch, Pierre Lemaitre, Sonsoles Ónega, Eva Baltasar, Emmanuel Carrère y Jeanette Winterson, el thriller póstumo de Frederick Forsyth, un volumen de cuentos de Salman Rushdie, un poemario de Margaret Atwood y las memorias de Gisèle Pelicot e Iñaki Urdangarin son algunas de las novedades editoriales del primer semestre de 2026 de editoriales con sede en Barcelona.

Enero será un mes en el que se publicará el thriller 'La venganza de Odessa' (Plaza & Janés), de Frederick Forsyth --fallecido el pasado junio-- junto con Tony Kent, el libro de cuentos 'La penúltima hora' (Random House), de Salman Rushdie, y el regreso tras una década de Richard Price con 'Lázara resucitado' (Random House).

Entre las novedades internacionales figuran Freida McFadden con 'El novio' (Suma/Rosa dels Vents); Zerocalcare con 'Más allá de los escombros' (Reservoir Books); Hervé le Tellier con 'El nombre en el muro' (Seix Barral/Edicions 62); Claudia Durastanti con 'Missitalia' (Anagrama/L'Altra Editorial); Florence Knapp con 'Los nombres' (Salamandra/Edicions 62); Julian Barnes con 'Despedidas' (Anagrama/Angle Editorial) y Hye-young Pyun con 'El pozo' (Planeta).

Máximo Huerta publicará 'Mamá está dormida' (Planeta), Espido Freire 'Guía de lugares que ya no existen' (RBA), que fue el Premio Eurostars de novela de viajes, y se editará 'La traición de mi lengua' (Tusquets), de Camila Sosa; 'Las buenas intenciones' (Destino), de Víctor del Árbol; 'Paz y guerra' (RBA), de Enrique Barón Crespo, y 'La última actriz' (Seix Barral), de Tamara Tenenbaum.

Pol Guasch regresará a las librerías con 'Relíquia' (Llibres Anagrama), en un mes que también se publicará 'La caçadora de cossos' (Edicions 62/Destino), de Najat el Hachmi; 'La gata' (Edicions de 1984), de Joan Esculies; 'No oblidis el teu nom' (Columna), de Pere Francesch Rom; 'Quaranta noms de la neu' (La Campana), de Jordi Cruz Serra, y 'Arrels rebels' (Ara Llibres), de Agnès Batlle.

En enero también se publicará 'El rey Juan Carlos I y la proyección exterior de España' (Galaxia Gutenberg) de Charles Powell; 'Charlatanes' (Debate), de Moisés Naim y Quico Toro, y 'Cartas a Teresa' (Galaxia Gutenberg), que recopila las cartas inéditas de Jorge Guillen a su hija Teresa.

FEBRERO

Febrero será un mes en que se publicarán diversas memorias: las de Gisèle Pelicot 'Un himno a la vida. Mi historia' (Lumen/Ara Llibres), que coincidirá con el libro de su hija Caroline Darian 'Para que no se olvide' (Seix Barral); las de Iñaki Urdangarin 'Todo lo vivido' (Grijalbo), y también lo harán las de Magda Oranich 'Totes les batalles' (Columna) y de la exprimera ministra neozelandesa Jacinda Andern 'Un poder diferente' (Plaza & Janés).

En el apartado internacional, se publicará la primera novela en solitario de Henrik Fexeus 'El sacrificio' (Planeta/Columna); la nueva obra de Jeanette Winterson 'Un Aladino y dos lámparas' (Lumen/Periscopi); la novela de James Patterson y J.D.Barker 'La escritora' (RBA); el libro de Maxim Ósipov 'Después de Eternidad' (Libros del Asteroide) y el retorno de Emmanuel Carrère con 'Koljós' (Anagrama).

Febrero será el mes en el que Sonsoles Ónega publicará 'Llevará tu nombre' (Planeta); Soledad Puértolas hará lo propio con 'En el camping' (Anagrama); Carlos Zanón con 'Objetos perdidos' (Salamandra); 'Manuel Vilas con 'Islandia' (Destino); Luis Landero con 'Coloquio de invierno' (Tusquets), y Jaime Baily con 'Los golpistas' (Galaxia Gutenberg).

Màrius Serra publicará en febrero 'El mal entès' (Proa), el mismo mes en el que se editarán 'La llengua dels amics' (Empúries) de Joan-Daniel Bezsonoff; 'Dones de foc' (Angle Editorial) de Dolors Marin; 'Els moixons' (La Magrana) de Montse Virgili, y 'L'última vegada que et dic adéu' (Angle Editorial) de Natza Farré.

MARZO

Durante el mes de marzo Fernando Aramburu regresará a las librerías con 'Maite' (Tusquets/Columna), en un mes que también se editará 'Era todo el mismo hueco' (Random House/Periscopi) de Eider Rodríguez; 'Con nadie' (Destino) de Lorenzo Silva; 'La mirada del mal' (Plaza & Janés) de Reyes Monforte, y 'Daré el cielo por ti' (Grijalbo/Rosa dels Vents) de Jorge Molist.

Robert Harris, el autor de 'Cónclave', publicará este mes 'Precipicio' (Grijalbo), como también se editará el poemario de Margaret Atwood 'Sinceramente' (Salamandra), la nueva novela de Pierre Lemaitre 'Grandes promesas' (Salamandra) y las obras 'Septiembre negro' (Anagrama/Periscopi) de Sandro Veronesi, 'El caso Holst' (Roca Editorial) de Soren Sveinstrup; 'Theo de Golden' (Grijalbo/Rosa dels Vents) de Allen Levi, y 'Psicopompo' (Anagrama) de Amélie Nothomb.

Se publicará 'Con nadie' (Destino), de Lorenzo Silva; el libro de cuentos 'La Antártida empieza aquí' (Anagrama), de Benjamín Labatut; 'La traductora de haikus' (Galaxia Gutenberg), de Monika Zgustova; 'Plomo' (Plaza & Janés) de José Luis Sastre; 'Bajo el mismo cielo' (Roca Editorial) de Paco Boya; 'La sombra del padre' (Acantilado) de Antonio Monegal; 'No la dejes sola' (Blackie Books) de Desirée de Fez, y el ensayo 'Rafael Moneo' (Acantilado) de Carmen Díaz Medina.

Marzo será el mes del regreso de Eva Baltasar con 'Peixos' (Club Editor), que estará acompañada por novedades como 'Memòria d'Eco' (L'Altra Editorial) de Alícia Kopf; 'El primer any' (Destino/Proa) de Francesc Serés; 'Érem tan joves' (Univers) de Sílvia Soler; 'El somni de Gaudí' (Rosa dels Vents/Edicions B) de Coia Valls y 'L'espasa del rei' (Columna/Destino) de Jaume Clotet.

Será un mes en el que también se publicarán 'Lleó XIV' de Vicenç Lozano (Pòrtic/Roca Editorial); 'Les pintures de Sixena' (Pòrtic) de Albert Velasco; 'Una casa sense diaris' (La Campana) de Ariadna Oltra, y 'El bon gust' (La Campana) de Xavier Grasset.