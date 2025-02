Arbós (IEA): Las mejoras del autogobierno catalán sin consenso no serán "avances asegurados"

Defiende el rigor del IEA cuando se le encargaron informes sobre las estructuras de Estado

El director del Institut d'Estudis de l'Autogovern, Xavier Arbós, ha avisado de que las mejoras del autogobierno catalán que se hagan de manera única y sin consenso, mientras exista el Estado de las autonomías, no serán "avances asegurados".

"Mientras estemos en un Estado de las autonomías, mejorar el autogobierno de manera única sin que haya un consenso respecto al autogobierno general, y donde suba la satisfacción y la adhesión al autogobierno en general, yo creo que lo que consigamos nunca serán avances asegurados", ha dicho en una entrevista de Europa Press.

Ha señalado la importancia de mantener relaciones bilaterales con el Gobierno, pero también de trabajar en la "complicidad" con otras autonomías para asegurar que el sistema de autogobierno se base en el consenso y no funcione, textualmente, a trompicones como reacción a mejoras del autogobierno en otras comunidades.

Por este motivo, se ha mostrado de acuerdo con la opinión de que por la vía del acuerdo se consigue más autogobierno para Catalunya que por la vía de la confrontación, y ha considerado interesante encontrar acuerdos con otras autonomías.

"Está claro que Catalunya tiene un estatus, una posición entre las comunidades autónomas infrafinanciadas, en la que le puede interesar encontrar acuerdos, especialmente con aquellas que se encuentren en una situación similar", ha expresado.

FINANCIACIÓN SINGULAR E INMIGRACIÓN

Sobre los posibles acuerdos para el traspaso a la Generalitat de competencias en inmigración y la financiación singular, ha señalado que "si se concretan será una mejora del autogobierno", o por lo menos un incremento, a la espera de conocer los medios con los que se corresponda este incremento y los engranajes técnicos que deben desplegarse.

A su vez, ha alertado que aunque tener más autogobierno es bueno, puede generar problemas si no se tiene la capacidad de gestionarlo: "La cuestión es que si se tiene más, pero no se tiene capacidad de gestionar, los problemas pueden, a veces, quizás ser mayores".

También ha considerado que, teniendo en cuenta que hay muchas competencias que se contemplan como compartidas en la Constitución y el Estatut, los traspasos son casi una obligación: "Los traspasos de competencias, no es que sean una mejora, es que diría que son casi una obligación".

Sobre las suspicacias por el modelo de financiación singular, ha dicho que la financiación es una cuestión muy sensible en muchos países descentralizados, y que no debe enfocarse como un juego de suma cero: "Si esto se enfoca como un juego de suma cero, en el sentido de que lo que yo recibo de más significa que habrá alguien que tendrá de menos, si se enfoca exclusivamente de esta manera, es muy difícil llegar a una solución fácil y una solución que no deje resentimiento".

MODELO FEDERAL

Sobre el modelo de estado de España, ha dicho que el horizonte federal es "más una realidad de la que no somos conscientes", que está cerca de ser un sistema federal y que los avances que se produzcan en esta dirección son una decisión política.

"Yo creo que debemos ser conscientes, a escala española, de que estamos en un Estado casi federal. Es más, en los modelos comparados, en las asociaciones comparadas, en los manuales, en los textos, España aparece como un Estado o federal o casi federal, no existe aquí mucha distinción", ha asegurado.

Preguntado por el futuro que pueden tener las propuestas de algunos partidos de suprimir el Estado de las autonomías, ha afirmado que hace 6 meses hubiera dicho que no le veía recorrido, pero que después de ver lo que ocurre en Estados Unidos y otros países, empieza a pensar que "casi todo es posible".

"Creo que sería un error, un grave error. El autogobierno, como se plantea aquí y por lo general en el modelo federal, tiene una enorme ventaja. Tiene aspectos que refuerzan su eficacia y, en segundo lugar, tiene aspectos que son un elemento de reforzar la democracia", ha dicho.

'PROCÉS' INDEPENDENTISTA

En el acto de conmemoración de los 40 años del IEA, Arbós se refirió a momentos de éxitos y de dificultades a lo largo de su historia, y preguntado por ello, ha detallado que cuando habla de dificultades piensa en la intervención de la Guardia Civil en la sede del instituto durante el 'Procés', un hecho "lamentable".

"En general, el autogobierno ha pasado por dificultades en Catalunya a raíz del 'Procés'. La aplicación del artículo 155 y la suspensión del autogobierno fue un momento de dificultad. Esto me parece a mí que es obvio", ha valorado.

Sobre si fue acertado que el IEA se dedicara a pensar en las estructuras de una hipotética Catalunya independiente, ha opinado: "Yo creo que el Institut hizo lo que le pedían. La diferencia podría ser si era una buena idea pedir que se crearan estructuras de Estado. Yo aquí, particularmente, creo que fue una mala idea, pero el Instituto hizo lo que le correspondía. Lo extraño sería que el Instituto hiciera otra cosa en ese contexto político".

Arbós ha hecho un balance positivo de los 40 años del Institut y ha defendido su rigor: "Yo creo que es un balance muy rico, muy positivo, porque si uno examina todo lo que ha hecho el Institut, verá matices que se corresponden con las expectativas que en cada momento político cada Govern ha podido tener, pero siempre ha habido una característica que ha sido hacer las cosas con rigor y hacerlas bien".