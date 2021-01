Artadi (JxCat) acusa al Gobierno de prometer "lluvias de millones" por la proximidad del 14F

Calvet cifra la deuda del Ejecutivo central con el Govern en 3.800 millones

BARCELONA, 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta de JxCat, Elsa Artadi, ha acusado al Gobierno central de hacer "promesas de lluvias de millones" de euros en inversiones para Catalunya debido a la proximidad de la celebración de las elecciones catalanas previstas para el 14 de febrero.

Así lo ha dicho este sábado en rueda de prensa telemática junto al conseller de Territorio y Sostenibilidad de la Generalitat, Damià Calvet.

Artadi se ha mostrado escéptica con la promesa del Gobierno de realizar el Plan de Rodalies de Catalunya 2020-2030, con la previsión de invertir 6.346 millones de euros en la próxima década, porque "la lista de incumplimientos es larga".

LÍDERES INDEPENDENTISTAS ENCARCELADOS

Por otro lado, ha celebrado la decisión de la Justicia belga de no entregar a España al exconseller de Cultura Lluís Puig y ha emplazado al Gobierno a impulsar una ley de amnistía para los líderes independentistas encarcelados por el 1-O: "Rectifiquen y liberen a los presos".

Según ella, la sentencia supone una "humillación" a la Justicia española y ha añadido que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tiene ahora una oportunidad para desmarcarse de la anterior presidencia del 'popular' Mariano Rajoy.

DAMIÀ CALVET

Por su parte, el conseller de Territorio y Sostenibilidad, Damià Calvet, ha dicho textualmente que depender de la voluntad inversora del Gobierno central en Catalunya es un mal negocio: "Nos estafan".

Ha criticado que el plan de Rodalies ni se ha consensuado con Catalunya ni es "creíble" y que lo que se promete desde el Gobierno central no solamente no se cumple, sino que genera unas expectativas que no son reales, a su parecer.

"España nos debe mucho dinero y esto genera costes adicionales a las empresas que se hacen menos competitivas", ha argumentado Calvet, que ha cifrado la deuda del Gobierno con Catalunya en 3.800 millones de euros.