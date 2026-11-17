Muestra del mapping que se proyectará en la fachada del Ayuntamiento de Barcelona y la Generalitat por Navidad. - AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

BARCELONA, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El arte digital de la artista visual Alba G. Corral vestirá de Navidad la plaza Sant Jaume de Barcelona con un mapping en las fachadas del Ayuntamiento de Barcelona y la Generalitat desde el 26 de noviembre hasta el 5 de enero para "generar una atmósfera unificada en este espacio".

Así lo ha explicado en rueda de prensa este martes el concejal de Cultura del Ayuntamiento, Xavier Marcé, junto a la secretaria general de Presidencia, Eva Giménez, y la artista Alba G. Corral.

Marcé ha destacado que la colaboración entre el consistorio y el Govern tiene por objetivo que la plaza forme parte de la iluminación navideña de toda la ciudad y que cuenta con un presupuesto de 315.000 euros financiado a medias entre ambas administraciones.

Por su parte, Giménez ha afirmado que la apuesta de las dos instituciones los últimos años ha sido un éxito colectivo y ha concretado que la Generalitat también abrirá sus puertas durante la Navidad en diciembre.

EL MAPPING

La propuesta parte del paisaje mediterráneo de invierno y de la tradición de las felicitaciones navideñas del siglo XX para proyectar simultáneamente un universo vegetal en movimiento sobre las fachadas de los dos edificios, donde formas florales, hojas y ramas evolucionan en un diálogo visual que se complementa con una decoración floral navideña en tonos rojizos y verdes.

Corral ha subrayado que se trata de arte generativo y no arte de inteligencia artificial generativa: "Yo programo el código y el algoritmo y cada vez es diferente y se generan imágenes como las que veremos".

Marcé ha apuntado que es una propuesta "queridamente innovadora" que tiene un riesgo y que a diferencia de una producción estándar, es arte digital en vivo.

HORARIOS

La instalación se activará por primera vez el 26 de noviembre a las 19 horas tras el encendido de luces de la ciudad, mientras que el 27 de noviembre a las 20 horas tendrá lugar la actuación inaugural en directo de la violoncelista y compositora islandesa Björt Rùnars junto a Corral, que integrará programación y dibujo en tiempo real.

El horario de proyección será de lunes a jueves de 18.30 a 22.00 horas y los viernes, sábados, festivos y vísperas hasta las 23.00 horas --excepto Navidad, Fin de Año y la noche de Reyes, además del 30 de noviembre y el 1, 3 y 10 de diciembre, cuando no habrá pase--, con tres sesiones diarias con ambientación sonora a las 18.30, 19.30 y 20.30 horas.

Durante las fiestas, la plaza acogerá también el Concert de Nadal de la Federació Catalana d'Entitats Corals (FCEC) el 12 de diciembre a las 19 horas con la Coral Sant Medir y la Coral Allegro BCN, así como la actuación del Orfeó Manresà el 19 de diciembre a las 20 horas, que celebrará su 125 aniversario con un repertorio de villancicos en catalán en diálogo con las proyecciones.