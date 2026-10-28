Artiso cierra una ronda de "más de 3 millones de euros" liderada por Criteria Venture Tech

Archivo - Equipo de la empresa emergente catalana Artiso
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Europa Press Catalunya
Publicado: miércoles, 28 octubre 2026 11:32
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BARCELONA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La empresa emergente catalana Artiso, que desarrolla un sistema operativo de IA para los equipos de moda, ha cerrado una ronda de financiación 'pre-seed' de "más de 3 millones de euros", íntegramente en capital, liderada por Criteria Venture Tech.

Se han sumado a la ronda Swanlaab Venture Factory, Bynd Venture Capital y los 'business angels' David Tomás --cofundador de Cyberclick-- y Nicolaj Reffstrup --fundador y exconsejero delegado de GANNI--, ha informado este miércoles la compañía en un comunicado.

El nuevo capital "acelerará el desarrollo del sistema operativo, ampliará la plantilla y permitirá acompañar a cada cliente en la implantación de Artiso en toda su organización".

Para ello, la compañía está contratando perfiles de moda y tecnología, que se sumarán a un equipo "que ya reúne técnica de prenda, patronaje, diseño, dirección de arte, 'motion' y 'data science'".

La consejera delegada y cofundadora de la empresa, Sarah Iglesias, ha destacado que su solución es "un único sistema operativo que conecta el gusto de cada firma y su archivo con el trabajo de sus equipos creativos, para que cada nueva creación lleve consigo toda la riqueza de lo que vino antes".

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