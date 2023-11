La artista Alicia Framis explora la integración de la IA en la vida diaria en un proyecto

BARCELONA, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

La artista multidisciplinar barcelonesa Alicia Framis ha iniciado este martes el proyecto performativo 'The Hybrid Couple', donde entrelaza arte, tecnología y emociones y explora la integración de la Inteligencia Artificial (IA) en la vida diaria y el arte.

Según ha informado en un comunicado, este proyecto abarca documental, investigación escultórica, dibujo, música, arquitectura, diseño de moda y del ritual de matrimonio, con la colaboración de especialistas en tecnología y pensadores europeos.

En la primera performance, titulada 'The First Woman to Marry a Hologram', la artista "celebrará su matrimonio con una inteligencia artificial, una escultura holográfica entrenada a partir de perfiles de personas conocidas de la artista".

La artista ha explicado que esta "singular ceremonia" tendrá lugar en verano de 2024 en el museo Depot Boijmans Van Beuningen de Rotterdam (Países Bajos).

Framis ya tuvo una experiencia artística con un ser no humano en 1996, cuando fue la "primera artista en convivir con un maniquí", al que llamó Pierre, y la obra 'Cinema Solo' recopila 36 fotografías y un diálogo entre ella y el maniquí.