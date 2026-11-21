Obras del artista, que pintará en Barcelona durante el foro organizado por Andema - ALBERTO LEÓN

BARCELONA 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El artista urbano tinerfeño Alberto León pintará en vivo durante 8 horas el próximo miércoles en la avenida Diagonal de Barcelona, entre las calles Bruc y Girona, para sensibilizar a la gente contra el consumo de productos falsificados.

Creará el lienzo de 2x2 metros 'El valor de lo auténtico' mientras se celebra en la ciudad el IV Foro Europeo de Propiedad Industrial, que organiza la Asociación para la Defensa de la Marca (Andema), según informa en un comunicado la entidad que dirige Gerard Guiu.

El foro se hace con apoyo de la Oficina Española de Patentes y Marcas O.A. (OEPM), del 25 al 27 de noviembre: lo inaugurará el conseller de la UE y Acción Exterior de la Generalitat, Jaume Duch, y lo clausurará la presidenta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló.