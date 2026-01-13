Asens (Comuns) pide a Albares que la ONU investigue un ataque israelí contra militares españoles

Archivo - El diputado de Comuns-Sumar en el Parlamento Europeo, Jaume Asens, en una imagen de archivo - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

El diputado en el Parlamento Europeo de Comuns-Sumar, Jaume Asens, ha solicitado este martes por carta al ministro de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, José Manuel Albares, que impulse ante Naciones Unidas la apertura de una investigación independiente por el ataque de carros de combate israelíes contra una patrulla de cascos azules españoles en el sur del Líbano el lunes.

En la misiva, el eurodiputado ve "imprescindible dar un paso más" ante la gravedad de los hechos, que descarta textualmente que sean un incidente operativo contra fuerzas de la paz de la ONU, sino que es una línea roja que cuestiona el sistema internacional de seguridad colectiva y la autoridad misma de la organización.

Por este motivo, además de la investigación independiente, Asens pide que Albares solicite tratar en el Consejo de Seguridad de la ONU el ataque, además de elevar una "protesta diplomática formal al máximo nivel" que reclame garantías verificables de no repetición de un hecho similar.

También que se reclame reforzar la protección de la misión de paz de este contingente español y del resto de cascos azules, y promover una "posición común" en el seno de la Unión Europea que, además, implique una revisión de las relaciones políticas y militares con Israel.

El eurodiputado solicita finalmente que se presione para depurar responsabilidades sobre este hecho, "incluyendo la puesta a disposición de los mecanismos internacionales de justicia si los hechos así lo justifican".

Considera necesario actuar con firmeza e ir más allá de la condena de los hechos por la legitimidad y responsabilidad que tiene España para dar respuesta a este hecho: "La defensa del multilateralismo y del derecho internacional no se mide solo por las declaraciones, sino por la capacidad de actuar cuando se ataca a quienes los encarnan sobre el terreno", ha sostenido.