Asens (Comuns) pide al Gobierno que envíe una fragata militar para proteger a la flotilla

El eurodiputado de Comuns, Jaume Asens, atiende a los medios de comunicación antes de partir a Gaza, a 12 de abril de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). - Lorena Sopêna - Europa Press

BARCELONA 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

El eurodiputado de los Comuns, Jaume Asens, ha pedido al Gobierno que envíe una fragata militar "desde el inicio y que proteja los derechos de los ciudadanos españoles y del resto de ciudadanos europeos" para proteger a la Global Sumud Flotilla.

Así lo ha dicho en declaraciones a la prensa este domingo desde el puerto de Barcelona antes de la salida de la Global Sumud Flotilla hacia Gaza, donde ha explicado que también se han dirigido a la Comisión Europea (CE) mediante los canales oficiales para pedir que se organice una misión naval conjunta que proteja la libertad de navegación en aguas internacionales.

Asens ha afirmado que "el genocidio no se ha interrumpido" en Gaza y ha defendido que la misión humanitaria tiene como objetivo poner en el centro lo que sucede en la franja después del acuerdo de alto al fuego que ha definido como tregua falsa.