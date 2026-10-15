Asens (Comuns) ve imprescindible a Irene Montero en el Frente Amplio "ahora que nadie" la veta

El eurodiputado de los Comuns y Sumar, Jaume Asens, en una entrevista de Europa Press - EUROPA PRESS

BARCELONA, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El diputado de los Comuns y Sumar en el Parlamento Europeo, Jaume Asens, ha afirmado que la eurodiputada de Podemos, Irene Montero, debe ser un actor imprescindible en el Frente Amplio de las izquierdas de cara a las elecciones generales: "La gente no entendería, ahora que nadie veta a Irene Montero, que no esté".

En una entrevista de Europa Press con motivo de la publicación de su libro 'Gaza después de Auschwitz' (Finestres Ensayos en su edición en castellano, Manifest en su edición catalana), ha afirmado que nadie se imagina ese espacio político sin la dirigente de Podemos.

"Es una mujer con un gran capital político, tengo muy buena amistad con ella porque estamos juntos en Bruselas, y tiene que estar. Ya no estamos en la época de los vetos", ha valorado.

UNA CANDIDATURA ÚNICA

A menos de 48 horas para que cierre el plazo para registrar coaliciones para las elecciones, ha afirmado que los diferentes partidos de la izquierda están "obligados a hacer todo lo posible" para una candidatura única, y que ello es condición necesaria para la reedición del Gobierno de coalición progresista.

"Parece que hay algunos que han tirado la toalla y están pensando ya en un Gobierno de PP y Vox y cómo posicionarse en esa situación. Nosotros no vamos a tirar la toalla. La última vez el acuerdo se hizo en las últimas 24 horas, a contrarreloj", ha recordado.

Asens ha rechazado que haya diferencias entre los programas políticos de espacios como Podemos y los Comuns: "Si los hubiera, serían insignificantes", y más en un momento como el actual, y ha apuntado a luchas de poder y ego que generan decepción a la gente de izquierdas.

PACTO DE ERC Y PODEMOS

Respecto al pacto entre Podemos y ERC en Catalunya, ha asegurado que ha decepcionado a mucha gente, y que muchos se sienten "defraudados" por parte del portavoz republicano en el Congreso, Gabriel Rufián.

"Yo nunca creí que Rufián fuera en serio", y ha afirmado que le conoce demasiado como para haberle sorprendido su movimiento, aunque cree que hay mucha gente decepcionada y con la cual deben reconectar.

Ha lamentado que ERC no haya querido ni sentarse a hablar con los Comuns del Frente Amplio, pero ha agradecido a la dirección de los republicanos haber sido honestos y que no les hayan mareado: "Junqueras no nos intenta engañar".

Preguntado por si es posible un acuerdo con Podemos que deje fuera algunas provincias, ha dicho no saber si es viable o no, pero que el Frente Amplio no negociará si no es en bloque: "Me consta que se nos ha intentado dividir a los partidos de este bloque, pero nosotros lo que intentamos es no dividir, es multiplicar".

COLAU ES "LA MEJOR CANDIDATA"

Sobre el movimiento de la exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau, de ceder el liderazgo del espacio si así se logra un pacto, ha dicho que prueba que precisamente por ello es la mejor candidata: "Demuestra que es la mejor candidata posible que podemos tener, precisamente porque está dispuesta a no serlo", y que es la que reúne mayor consenso.

Y ha tildado de incomprensible que Montero y Colau puedan ir en listas diferentes: "Hemos estado juntos en el pasado, hemos gobernado juntos, hemos estado parando desahucios juntos, hemos estado en las flotillas, venimos de los mismos lugares".

"ABERRACIÓN JURÍDICA" TUMBAR LEY DE NIETOS

Asens se ha pronunciado también sobre la decisión del Tribunal Supremo de suspender cautelarmente la Ley de Nietos de cara a los comicios de noviembre, y lo ha calificado de aberración jurídica: "Es una voluntad de alterar el censo electoral" que ha atribuido al golpismo judicial de la derecha.

"Un descendiente de un judío sefardí del siglo XV puede votar por la ley que hizo el PP en 2015, y un nieto de un exiliado republicano huido por el franquismo no lo puede hacer a pesar de ser una ley aprobada en el Congreso, porque un juez ha impuesto su voluntad por encima de la voluntad popular", ha expresado.

EL RETORNO DE PUIGDEMONT

Una situación similar, ha dicho, ha ocurrido en los dos años desde la aprobación de la Ley de Amnistía: "Empezamos (la legislatura) con la Ley de Amnistía, acabamos con la Ley de Amnistía, con el mismo protagonismo de Junts a la hora de abrir paso y ahora cerrar paso".

Ha celebrado que permita ahora el regreso del expresidente de la Generalitat y líder de Junts, Carles Puigdemont, al que ha agradecido que no vuelva durante la campaña electoral: "Creo que eso es un gesto que le honra".

Sin embargo, le ha advertido de que vuelve a una Catalunya con protestas en la calle por la vivienda, pero donde no habrá más desahucios como los de Maricarmen "a pesar de su posición y su voluntad de que eso no suceda".

"NO PODEMOS DECIR QUE NO SABÍAMOS"

Sobre Gaza, el eurodiputado ha afirmado que hay analogías entre lo que sucede en Palestina y lo que sucedió en la Alemania nazi, pero con diferencias: "Nosotros no podemos decir que no sabíamos, ni tan siquiera podemos decir que no participábamos", en referencia al papel de las instituciones europeas, que cree que son un cooperante necesario, incluso coautoras.

Ha dicho que vuelve a haber una población deshumanizada, encerrada en guetos, exterminada o expulsada, y que es una prueba del fracaso del orden mundial posterior a la Segunda Guerra Mundial: "Cuando permitimos Gaza, después viene Groenlandia, viene Venezuela, viene Líbano, etcétera".

Sin embargo, ha reconocido que Gaza ha logrado despertar la conciencia de muchos, también de algunos gobiernos: "Son pequeñas grietas, pero cada vez se van agrandando más. Lo vemos en España. El PSOE tenía una posición que ha ido cambiando y finalmente ha reconocido Palestina".