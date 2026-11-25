La decana del ICAB, Cristina Vallejo, junto a la Comissió de Dones Advocades del ICAB este miércoles con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres que se conmemora cada 25 de noviembre - EUROPA PRESS

La Comissió de Dones alerta de que las conquistas "pueden verse amenazadas" por cambios en el panorama político

BARCELONA, 25 Nov. (EUROPA PRESS) - El Turno de Oficio del Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona (ICAB) ha realizado 11.041 actuaciones por violencia machista y de género entre enero y octubre de 2026, 142 más que en el mismo periodo del año pasado, lo que supone una media de 36 diarias, ha informado la decana del ICAB, Cristina Vallejo, en una rueda de prensa este miércoles con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres que se conmemora cada 25 de noviembre.

Estas actuaciones se han registrado en Barcelona y en sus 11 delegaciones: Arenys de Mar, Badalona, L'Hospitalet de Llobregat, Igualada, Berga, Gavà, El Prat de Llobregat, Santa Coloma de Gramenet, Sant Boi de Llobregat, Vilafranca del Penedès y Vilanova i la Geltrú.

Además, Vallejo ha señalado que, si se analiza la evolución de enero a octubre entre 2022 y 2026, las actuaciones en atención a las víctimas de este tipo de violencias ha pasado de 6.970 a 11.041 este año, un dato "horroroso" que refleja un incremento de un 58,41% de los casos.

Del total de las asistencias realizadas, 8.576 se corresponden a violencia de género --en las que existe o ha existido una relación sentimental entre la víctima y el agresor--, lo que supone un 1,55% más respecto al mismo periodo del año anterior.

Las 2.465 actuaciones restantes son relativas a violencia machista --en la que no hay relación entre la víctima y el agresor--, lo que supone un aumento de un 0,4% respecto a los primeros 10 meses del año pasado.

De hecho, del total de 118.280 actuaciones realizadas por el Turno de Oficio del ICAB, las relativas a víctimas de violencia de género y machista se sitúan en volumen por detrás de todo el conjunto de delitos penales, con 75.832 actuaciones, y por delante de las designaciones del derecho civil (8.929), social (5.859) o de familia (4.990).

MENORES

Los abogados del turno de víctimas de violencia machista del ICAB han realizado entre enero y octubre de 2026 un total de 115 asistencias letradas en defensa de menores víctimas de violencia machista en la nueva Sección de Violencia sobre la Infancia y la Adolescencia (VIA) del Tribunal de Instancia de Barcelona.

Vallejo ha puesto de manifiesto tanto la incidencia de la violencia machista sobre los niños, niñas y adolescentes como la importancia de contar con una defensa jurídica especializada desde el momento de interponer la denuncia, y ha reclamado otro juez de VIA.

MEJORAS DEL TURNO DE OFICIO

Tanto Vallejo como la diputada responsable del Turno de Oficio del ICAB, Cristina Capuz, han celebrado el anuncio de la Conselleria de Justicia y el Consell de l'Advocacia Catalana (Cicac) relativo al convenio de los módulos compensatorios del turno de oficio para el 2027, pues se prevé incrementar en un 39,5% la compensación de las guardias activas por violencia de género y triplicar las de las guardias sin asistencia.

Esta medida supone un importante avance para valorar el trabajo, la disponibilidad, la especialización y la dedicación que comportan este tipo de procedimientos, ha reivindicado Vallejo.

PROPUESTA AL PARLAMENT

La vicepresidenta de la Comissió de Dones Advocades del ICAB, Marina Roig, ha dicho que la cifra de 36 asistencias diarias pone "los pelos de punta", pero como lectura positiva ha expresado que la violencia machista se identifica y se denuncia cada vez más.

Sin embargo, también ha hecho una lectura negativa, porque pese a tener una legislación "pionera" en España y Catalunya las cifras de asistencia se mantienen y ha puesto el foco en la importancia de la prevención, la sensibilización y la lucha contra discursos reaccionarios: "Nos preocupan los jóvenes, los adolescentes, cuál es la deriva ideológica en relación a la violencia machista", habiendo detectado una involución.

También ha anunciado que han hecho una propuesta al Parlament de Catalunya, una declaración institucional contra la violencia machista, pues consideran que forma parte de la función de la Comissió de Dones sensibilizar y recordar la importancia de que los poderes públicos, "da igual de qué color sean", sigan luchando para erradicarla.

MANIFIESTO

Este martes, la Comissió de Dones Advocades del ICAB ha leído un manifiesto con motivo del 25N en el que ha reafirmado su compromiso "inquebrantable" con los derechos de las mujeres y niñas.

Este año, han alzado la voz para advertir de que las conquistas alcanzadas por las mujeres no son irreversibles y pueden verse amenazadas por cambios en el panorama político, textualmente: "Los derechos de las mujeres nunca se pueden dar por garantizados de forma irreversible. Ante el auge de discursos reaccionarios y de corrientes políticas que se atreven a negar la existencia de la violencia machista, nos jugamos la vida y la libertad".

También han puesto el foco en la "cultura de la violación", cuando se cuestiona a la víctima; en la violencia vicaria, cuando se permiten visitas a maltratadores, poniendo en peligro a las criaturas, y en la violencia obstétrica, eximiendo el fin de las prácticas paternalistas no consentidas.

47 MUJERES ASESINADAS

Por su parte, Vallejo ha añadido que "la prevención y el acompañamiento a las víctimas es el compromiso del ICAB" en un año en el que 47 mujeres han sido asesinadas.

Ha señalado que el 70% no habían presentado una denuncia, por lo que ha insistido en la prevención y en la necesidad de que la violencia llegue al sistema judicial, se identifique y las víctimas encuentren los recursos y el acompañamiento necesario.

También ha puesto el foco en "nuevas formas de violencia porque el mundo se transforma digitalmente", como el ciberacoso, pero también la vicaria y la económica, y ha insistido en que la lucha contra la violencia machista no puede limitarse a una declaración institucional, sino que es un trabajo que las instituciones deben hacer los 365 días del año.