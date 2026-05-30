Aspepc·sps someterá el acuerdo con Educació a consulta de sus afiliados este domingo

Imagen de la octava mesa de Educació con Niubó y sindicatos - EUROPA PRESS

BARCELONA 30 May. (EUROPA PRESS) -

El sindicato docente Aspepc·sps someterá el acuerdo alcanzado con el Departamento de Educación y Formación Profesional de la Generalitat este viernes, que prevé una mejora salarial de unos 400 euros más en 4 años y la convocatoria de plazas de cátedras, a votación de sus afiliados a partir de este domingo a las 8 horas.

Según ha informado el sindicato en un comunicado este sábado este acuerdo es "lo máximo que se podía obtener en esta negociación" y consideran que es un buen acuerdo para la escuela secundaria, aunque, añaden, son conscientes que se revierte solo una parte del poder adquisitivo perdido y queda pendiente una actualización del IPC, por lo que, advierten, no renuncian a seguir defendiendo estas y otras reivindicaciones y queda un largo camino por delante.

"Quizás no hemos conseguido todo lo que querríamos pero con la firma de este acuerdo sí hemos conseguido, al margen de otras mejoras, una gran parte de nuestras reivindicaciones", explican.