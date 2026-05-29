Se atrasa una hora la reanudación de la mesa de Educació a petición de Ustec·Stes y Aspepc·Sps

Comienza la octava mesa de Educació con Niubó y sindicatos, tras el cierre en la Conselleria - EUROPA PRESS

BARCELONA 29 May. (EUROPA PRESS) -

La reanudación de la mesa sectorial de este viernes entre la Conselleria de Educación y FP de la Generalitat y los sindicatos, prevista para las 15.30, se ha atrasado una hora, hasta las 16.30, a petición de los sindicatos mayoritarios Ustec·Stes y Aspepc·Sps.

Fuentes sindicales han señalado que, tras el receso de las 13.30, estaba previsto reanudar la reunión a las 15.30, pero que ambos sindicatos han pedido atrasar su inicio una hora; e indican que está previsto que la consellera de Educación, Esther Niubó, también asista esta tarde, igual que hizo por la mañana.

Este encuentro es el octavo de la mesa sectorial del Departament con los sindicatos para abordar las mejoras laborales que exigen los docentes, en la que es la tercera semana de movilizaciones educativas y que coincide con la huelga este viernes en el Baix Llobregat y Penedès.