Audax gana 23,9 millones en el primer semestre, un 12% menos

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BARCELONA, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

Audax cerró el primer semestre del año con un beneficio neto ajustado de 23,9 millones, un 12% menos que en el mismo periodo del año pasado, informa en un comunicado este martes.

La empresa ha explicado que ha presentado los resultados del primer semestre de 2026 de manera ajustada con el objetivo de "facilitar la comparabilidad de las cifras entre periodos" y que, para ello, ha neutralizado el impacto extraordinario de los mayores costes de operación del sistema desde 2025, derivados del apagón en Iberia, y los efectos negativos del tipo de cambio.

La empresa obtuvo unos ingresos de 940,7 millones, un 0,7% menos que en el año anterior, mientras que el Ebitda ajustado fue de 60,4 millones, un 4% menos.

Ha detallado que, durante el semestre, la energía suministrada aumentó un 3,7% y la cartera de energía, un 1,5%, "lo que refleja la fortaleza de la actividad comercial", y ha apuntado que la diferencia entre el crecimiento de los volúmenes de negocio y el descenso de los ingresos responde a la combinación de los volúmenes comercializados, los precios de mercado y el mix de 'commodities'.

La compañía ha asegurado que avanza en el cumplimiento de su plan estratégico 2026-2030, con el que prevé alcanzar 180 millones de Ebitda y 85 millones de resultado neto.

DEUDA

Audax ha recordado que durante el periodo completó la refinanciación de su estructura de deuda mediante la emisión de un bono de 350 millones de euros con vencimiento en 2031, con la que ha amortizado anticipadamente la totalidad de la emisión con vencimiento en 2027 y más del 85% de la emisión con vencimiento en 2028.

Así, a cierre de junio, la ratio de deuda financiera neta/Ebitda era de 3 veces, en línea con el plan estratégico, y la deuda financiera bruta era de 592,1 millones.

El director general del grupo, Óscar Santos, ha explicado que los resultados y la refinanciación de la estructura de deuda les permiten "seguir avanzando desde una posición sólida en la ejecución" del plan estratégico y el objetivo de generar un crecimiento sostenible y rentable.