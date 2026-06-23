Audax obtiene un beneficio de 16,1 millones en el primer trimestre de 2026, un 11% más

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BARCELONA, 23 (EUROPA PRESS)

El grupo energético Audax ha cerrado el primer trimestre de 2026 con un beneficio neto ajustado de 16,1 millones de euros, un 11% más que en el mismo periodo del año anterior, informa en un comunicado este martes.

Audax ha presentado sus resultados de manera ajustada con el objetivo de facilitar la comparabilidad entre periodos, neutralizando el impacto extraordinario de los costes de operación del sistema registrados durante el trimestre por valor de 5,2 millones de euros, derivados del apagón en Iberia y de los efectos del tipo de cambio.

El ebitda ajustado hasta marzo se ha situado en 33,4 millones de euros (+0,6%), y la firma ha asegurado que estas cifras demuestran una "consistente y sólida gestión" en la obtención de márgenes comerciales y de los costes operativos, lo que le permite acometer políticas de crecimiento sin un impacto relevante en el ebitda.

Los ingresos han superado los 534,3 millones, un 6,5% menos que en el mismo periodo del año anterior, "pese a que la energía suministrada ha aumentado un 2,8%, reflejando el descenso de los precios del mercado".

La compañía "mantiene la disciplina financiera" y ha cerrado el trimestre con un ratio de deuda financiera neta sobre ebitda ajustado de 2,7 veces, por debajo del objetivo marcado en su Plan Estratégico que situaba la deuda en 3 veces el ebitda.

El director general del Grupo Audax, Óscar Santos, ha afirmado que estos resultados dan continuidad a la "trayectoria de crecimiento rentable consolidada por Audax en los últimos ejercicios y reflejan la robustez" de su modelo de negocio integrado.

Ha considerado que la evolución positiva de los principales indicadores operativos y financieros, junto con la diversificación del negocio, el crecimiento de la generación renovable y el refuerzo de su propuesta de valor, les permite "afrontar los próximos años con confianza y con capacidad para generar crecimiento sostenible y rentable".

BASE DE CLIENTES

Audax incrementó un 6,2% su base de clientes entre enero y marzo, hasta alcanzar los 483.379 puntos de suministro, "apoyada principalmente en el buen desempeño de Países Bajos e Iberia, que continúan consolidándose como sus principales mercados junto con Hungría".

La cartera de energía gestionada asciende a 16,9 TWh, un 4,6% más que en el mismo periodo del año anterior, impulsada tanto por el crecimiento del segmento de electricidad (+5,7%) como del gas (+2,7%), y por países destacan los incrementos registrados en Iberia (+13,2%) y en Países Bajos (+10,1%).

La compañía cuenta con proyectos de generación de energía en España, Francia, Polonia, Italia, Portugal y Panamá, que suman una cartera de proyectos de 1.037 MW, de los cuales 676 MW se hallan en estado muy avanzado de tramitación, 36 MW se encuentran en fase de construcción y otros 325 MW en operación.

Además, en el primer trimestre el área de generación de Audax produjo 179 GWh, un 12,4% más que en el mismo periodo del año anterior: "Esta evolución se explica, entre otros factores, por la mayor contribución de los activos renovables en España, donde la producción aumentó en 14,1 GWh y la potencia instalada se incrementó un 37% respecto al primer trimestre de 2025".

HITOS

Hasta marzo, Audax avanzó en el cumplimiento con su Plan Estratégico 2026-2030 con el que aspira a registrar crecimientos de doble dígito tanto en su ebitda como en su resultado neto.

En este sentido, destaca el acuerdo alcanzado con MasOrange, con el que prevé evolucionar hacia una empresa digital multiservicios, ampliando el ecosistema de productos en torno al cliente y reforzando su propuesta de valor más allá del suministro energético.

Como hecho posterior al cierre, destaca también la emisión del mayor bono de su historia, por importe de 350 millones de euros.