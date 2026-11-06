La Audiencia de Barcelona avala que la familia Careta no sea acusación en el juicio del 'caso Jubany'

Santiago Laiglesia abandonando los juzgados de Sabadell tras la audiencia preliminar celebrada este viernes por la mañana junto a su abogado, Jaime Lapaz - EUROPA PRESS

BARCELONA, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia de Barcelona ha desestimado el recurso de apelación interpuesto por una hermana de Montserrat Careta, la que fue novia de Santiago Laiglesia (el único acusado por el asesinato de Helena Jubany) y que se suicidó en 2022 cuando estaba en prisión provisional, y deniega que pueda personarse en el juicio como acusación popular.

En una interlocutoria a la que ha tenido acceso Europa Press, la Sección 3 desestima el recurso presentado por la hermana contra la decisión de la plaza 2 del Tribunal de Instancia de Sabadell (Barcelona) --que ya había denegado su personación--, avalando la denegación de la petición, en una resolución contra la que ya no cabe recurso.

En el recurso contra la decisión de la instructora, la hermana de Careta argumentó que su pretensión era ejercer legítimamente la acción popular con la finalidad de contribuir al esclarecimiento completo de los hechos y que, tras la muerte de su Montserrat Careta por suicidio cuando estaba privada de libertad, gozaba de un "interés legítimo especialmente cualificado" en conocer la verdad.

Además, indicó que Laiglesia mantenía en aquel momento una relación sentimental con su hermana y que le prestaba asesoramiento jurídico, "datos esenciales a tener en consideración".

Sin embargo, tanto la defensa de Laiglesia como la Fiscalía se opusieron a este recurso, y el ministerio público indicó que en la única declaración que prestó Careta, en febrero de 2002, la asistencia letrada no se la prestó el investigado, sino otra letrada.

"INTERÉS INSTRUMENTAL"

La Audiencia de Barcelona comparte con el Juzgado de Sabadell que, si bien es comprensible el interés de la familia de Montserrat Careta de participar en el procedimiento "por la penosa historia de su hermana" en relación a los hechos, no se puede olvidar que estaba en prisión provisional investigada en el marco de esta causa por su presunta responsabilidad criminal, que quedó extinguida por su defunción.

El tribunal señala que el interés de la recurrente es "instrumental", pues su objetivo es aclarar las dudas sobre la participación de su hermana, pero subrayan que este proceso penal está únicamente dirigido a determinar si Laiglesia, el único investigado en la actualidad, participó en la muerte de Jubany.

Asimismo, comparte con la Fiscalía que en el momento en el que Montserrat Careta prestó declaración lo hizo asistida por otra abogada, y no asesorada por el principal sospechoso y su pareja en aquel momento, y concluye que más que ayudar a esclarecer los hechos, la presencia de esta acusación popular podría resultar un obstáculo en el juicio.