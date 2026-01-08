La Audiencia de Barcelona deja en libertad a Santiago Laiglesia, investigado por el 'caso Jubany'

Archivo - Santiago Laiglesia (d) acompañado por su abogado a su entrada a los Juzgado de Sabadell (Barcelona) - EUROPA PRESS - Archivo

BARCELONA 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia de Barcelona ha estimado el recurso de apelación presentado por la defensa de Santiago Laiglesia, en prisión provisional, comunicada y sin fianza desde el 28 de noviembre como investigado por el asesinato de Helena Jubany en 2001, y ha acordado su libertad provisional este jueves, según el auto al que ha tenido acceso Europa Press.

No obstante, el tribunal le impone medidas cautelares: la obligación de que entregue su pasaporte, la prohibición de salida del territorio español sin autorización y que comparezca en los juzgados con una periodicidad mensual.

En el auto, avanzado por 'La Vanguardia', el tribunal reconoce que es "innegable el contenido incriminatorio de la conclusión del informe sobre la muestra de ADN" de Laiglesia recogida en el jersey que la víctima llevaba puesto cuando fue asesinada, pero no aprecia que exista un riesgo de fuga derivado de este cambio de escenario, como argumentó la instructora.

La Audiencia de Barcelona señala que Laiglesia "siempre ha comparecido a las llamadas o convocatorias del Juzgado" y que este nuevo escenario no tiene por qué cambiar, necesariamente, su actitud.

Además, sostiene que la instructora no ha valorado sus circunstancias personales, pues Laiglesia cuenta con un "alto nivel de arraigo social, incluyendo el familiar y el laboral", lo que impide hacer una inferencia clara y contundente de que pudiera barajar la posibilidad de abandonar el país para evitar ser juzgado y entiende que con la prohibición de salir de España se puede garantizar que no lo haga.