La Audiencia de Barcelona lleva a juicio a la exconsellera Vergés por retraso en vacunar a policías

Archivo - La vicepresidenta del Parlament, Alba Vergés, a su llegada a su citación, en la Ciudad de la Justicia, a 12 de enero de 2024 - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

BARCELONA 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Barcelona ha desestimado el recurso de apelación presentado por la defensa de la exconsellera de Salud de la Generalitat, Alba Vergés, y otros dos investigados contra el auto que acordó la apertura de juicio oral en procedimiento abreviado por el presunto retraso en la vacunación contra el Covid-19 a policías y guardias civiles destinados en Catalunya.

En el auto, consultado por Europa Press, el tribunal sostiene que existen "indicios de criminalidad" en su actuación y que se aprecian en la propia organización del Departamento de Salud, en el que los cinco investigados ostentaban la máxima autoridad, siendo los máximos responsables de las decisiones que se adoptaban.

La denuncia fue interpuesta por JUCIL y JUPOL para poner en conocimiento del juez que los agentes de la Guardia Civil y los de la Policía Nacional que prestaban sus servicios en Catalunya se habían visto discriminados en la gestión de la vacunación de la COVID-19 en relación a las decisiones adoptadas por los altos cargos y responsables del Departamento por las que se paralizó el proceso de vacunación de dichos efectivos.

En este sentido, argumenta que Vergés dio instrucciones en marzo de 2021 a los responsables de Salud Pública, a través de una miembro de su gabinete en un mensaje de WhatsApp para detener la vacunación a policías nacionales y guardias civiles.

De estas conversaciones, no solo se desprende que Vergés "conocía lo que estaba ocurriendo, sino que participaba de esa decisión", y prosigue recordando que, después del auto del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), entre los días 3 y 5 de mayo de 2021 se vacunó a más de 4.800 efectivos de Guardia Civil y Policía.

"En pocos días se había cumplido un plan de vacunación hasta el momento ralentizado a mínimos para los agentes de la Guardia Civil y de la Policía Nacional, circunstancias que se avienen mal con las reticencias y paralizaciones por parte del Departament de Salut" que en aquel momento dirigía Vergés.