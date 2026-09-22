La Audiencia deja en manos del TS decidir si el juez de Tarragona cede el 'caso Montoro' a Madrid

Archivo - El exministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, en una imagen de archivo - Europa Press - Archivo

TARRAGONA, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia de Tarragona ha dejado en manos del Tribunal Supremo (TS) decidir si el juez que hasta ahora investigaba al exministro de Hacienda Cristóbal Montoro mantiene la causa o debe inhibirse en favor de un juzgado de Madrid.

En un auto, consultado por Europa Press, la sección segunda de la Audiencia rechaza pronunciarse por la cuestión de competencia planteada por las defensas de las empresas implicadas en la causa, que consideran que el juez instructor de Tarragona, Rubén Rus, debe inhibirse, una postura que rechaza la Fiscalía y las acusaciones ejercidas por FETAP-CGT, PSOE y Asociación Defensa Integral Víctimas Delito Especializada.

El juez indaga si Montoro se aprovechó de su cargo para aprobar diversas leyes que beneficiaban a empresas de gases industriales que eran clientes del despacho de abogados Equipo Económico, cofundado por el exministro y del que se desvinculó en 2008.

Considera la Audiencia que, planteándose la controversia entre los órganos de instrucción de Tarragona y los de Madrid, es decir, entre órganos de instrucción de distintas comunidades autónomas, "el órgano inmediato superior común no es ni la Audiencia Provincial ni siquiera el Tribunal Superior de Justicia Catalán sino el Tribunal Supremo".

Al tribunal le consta que "el órgano instructor, a día de hoy, ha elevado y está elevando los recursos de apelación que penden frente a resoluciones trascendentes de la causa", por ejemplo, los interpuestos frente al auto de 16/04/2026, en que el órgano instructor se declara competente para conocer de la causa.

PROCEDIMIENTOS PARALELOS

Al respecto, la sala dictamina que "aunque no resulta lo más prudente mantener dos procedimientos paralelos para resolver la misma cuestión, puesto que puede dar lugar a resoluciones contradictorias; lo cierto es que la competencia puede discutirse por estos dos cauces procesales, que pueden confluir".

"Lo que sucede, en nuestro caso, es que no somos competentes para resolver la cuestión de competencia", concluye.