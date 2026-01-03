Las aulas de acogida crecen hasta las 1.635 en Catalunya en el último año

Imagen de un aula de acogida - DEPARTAMENT DE EDUCACIÓN

El Departamento de Educación y Formación Profesional de la Generalitat ha incrementado las aulas de acogida de 1.363, que son las dotaciones que habían en septiembre de 2024, a 1.635, que es la cifra de finales del primer trimestre de este curso.

Para hacer efectivo este crecimiento se han invertido 86 millones de euros, según ha informado la Conselleria en un comunicado este sábado.

El Govern defiende que las aulas de acogida son un apoyo adicional para el alumnado recién llegado y presta atención emocional y curricular personalizada, así como un aprendizaje intensivo de la lengua catalana.

Estas aulas van dirigidas a aquellos alumnos recién llegados de 3º a 6º de primaria y de 1º a 4º de la ESO.

Los alumnos recién llegados son aquellos que se han incorporado por primera vez al sistema educativo en los últimos 24 meses o, excepcionalmente, en los últimos 36 meses si proceden de ámbitos lingüísticos muy alejados del catalán.