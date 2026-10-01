Aumentan los acampados en la plaza de Catalunya de Barcelona por la vivienda

Momento de la acampada por el derecho a la vivienda en la plaza de Catalunya de Barcelona, este jueves por la noche - LORENA SOPÊNA - EUROPA PRESS

BARCELONA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

Aumentan a unas 120 las tiendas en la acampada por el derecho a la vivienda que se está realizando desde este martes en la plaza de Catalunya de Barcelona.

Sobre las 22 horas de este jueves hay unas 200 personas reunidas comentando diferentes cuestiones en relación a la vivienda y compartiendo experiencias.

Este mismo jueves, de 20 a 21 horas, unas 800 personas según la Guàrdia Urbana se han concentrado en la plaza de Sant Jaume en una 'cacerolada' para exigir la convalidación de los decretos ley sobre vivienda, aprobados esta semana por el Consejo de Ministros, y al acabar la acción muchos participantes se han dirigido a la plaza de Catalunya para mostrar su apoyo a la acampada.