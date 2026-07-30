El autoconsumo colectivo en Catalunya alcanza 19.456 suministros conectados a la red de Endesa

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BARCELONA, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El autoconsumo colectivo en Catalunya ha alcanzado los 19.456 suministros conectados a la red de distribución de Endesa a cierre del primer semestre, frente a los 12.157 de hace un año.

Catalunya es el territorio que lidera el autoconsumo dentro de la red de distribución de Endesa y suma 147.676 suministros de autoconsumo: 128.220 individuales y 19.456 colectivos, informa en un comunicado este jueves.

En el conjunto de la red de e-distribución en España, el autoconsumo colectivo supera los 49.000 suministros, por lo que Catalunya concentra aproximadamente 4 de cada 10 instalaciones de este tipo.

Así, el autoconsumo colectivo representa más del 13% de todos los suministros de autoconsumo conectados a la red en Catalunya, frente al 9% de hace un año, "evidenciando la aceleración de este modelo".

Barcelona concentra el mayor volumen de autoconsumo colectivo, con 15.345 suministros; seguida de Girona, con 1.964; Tarragona, con 1.169; y Lleida, con 978.

MEJORAS EN LA TRAMITACIÓN

Endesa ha explicado que las mejoras introducidas por e-distribución en la tramitación del autoconsumo, tanto en los procesos de validación de la información a aportar por los clientes como en la información sobre el estado de la tramitación, han contribuido en los últimos años a agilizar la activación de estos suministros.

La web de e-distribución se ha reforzado con nuevas funcionalidades que facilitan y hacen más ágil la gestión de las solicitudes y la plataforma ofrece información actualizada sobre las diferentes modalidades de autoconsumo, trámites necesarios y un apartado de preguntas frecuentes.