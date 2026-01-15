Un avión aterriza de emergencia en el Aeropuerto de Barcelona tras una "amenaza"

Archivo - Antigua torre de control de la T1 del Aeropuerto de Barcelona - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

Una "amenaza" en un vuelo comercial ha obligado a activar el protocolo de seguridad aeroportuaria este jueves por la mañana en el Aeropuerto de Barcelona, según han informado fuentes de Aena a Europa Press.

Según ha avanzado Catalunya Ràdio y han confirmado las citadas fuentes, se trata de un avión de Turkish Airlines que ha tenido que hacer un aterrizaje de emergencia.

Aena ha explicado que el Aeropuerto sigue operando con normalidad mientras los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado están actuando y evaluando la situación, mientras que fuentes de la Guardia Civil confirman estar trabajando en una "incidencia".