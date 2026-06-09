El avión de León XIV aterriza en el Aeropuerto de Barcelona

El Papa León XVI durante un encuentro con los voluntarios, en Ifema Madrid, a 9 de junio de 2026, en Madrid (España). En este acto se ha producido el saludo y encuentro del Santo Padre con los voluntarios que han trabajado en los distintos actos de la vis - Eduardo Parra - Europa Press

BARCELONA 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El avión en el que viaja el Papa León XIV ha aterrizado este martes en el Aeropuerto de Barcelona-El Prat a las 12.45 horas, 20minutos después de la hora prevista de llegada.

Se trata de un Iberia A-320 CEO, que ha despegado del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas a las 11.52 tras participar en un encuentro con voluntarios en el Pabellón 3 de Ifema.

En el Aeropuerto de Barcelona le recibirán el presidente de la Generalitat, Salvador Illa; el del Parlament, Josep Rull; el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, y el ministro de Hacienda, Arcadi España.

También estarán el cardenal arzobispo de Barcelona, Juan José Omella; el delegado del Gobierno, Carlos Prieto; la presidenta de la Diputación de Barcelona, Lluïsa Moret; el inspector general del Ejército, el teniente general Raimundo Rodríguez, y el obispo de la diócesis de Sant Feliu de Llobregat (Barcelona) Xabier Gómez, entre otros.

Este martes está previsto a las 13 el rezo de la hora media en la Catedral, donde pronunciará una homilía y le acompañará cardenal arzobispo de Barcelona, Juan José Omella.

A las 20 se celebrará la segunda Vigilia de oración de este viaje en el Estadi Olímpic, tras la celebrada con jóvenes el sábado en la plaza de Lima de Madrid.