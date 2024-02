El Ayuntamiento de Barcelona abre 106 expedientes para revocar licencias de pisos turísticos

El gobierno de Collboni asegura que reducirá los pisos turísticos con "seguridad jurídica"



BARCELONA, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Barcelona ha iniciado 106 expedientes para revocar licencias de pisos turísticos, entre los que se incluyen los 89 de la calle Tarragona, 24 están en trámite y los 82 restantes son firmes en vía administrativa, informan fuentes municipales este lunes a Europa Press.

Según adelantó 'Nació' este domingo, el Ayuntamiento ha aplicado en estos 106 expedientes la fórmula que encontró BComú en el mandato anterior a través de la ley catalana que establece que, si pasan tres meses desde que el promotor hace un trámite para tener un piso turístico y en este tiempo no se ha alojado nadie, la licencia se revoca.

De los 82 expedientes firmes, "en muchos de estos casos", subrayan las mismas fuentes, los propietarios han impugnado la resolución que declara la ineficacia ante la jurisdicción contenciosa administrativa, y están a la espera de su tramitación correspondiente.

GARANTIZAR LA SEGURIDAD JURÍDICA

El Ayuntamiento subraya que es la primera vez que se aplica esta regulación y explica que ahora "es necesario demostrar que este instrumento es efectivo y jurídicamente seguro para dejar sin efecto las comunicaciones de pisos turísticos".

"Cuando esté garantizada la seguridad jurídica, incoaremos los expedientes que se han saltado la regulación municipal a los cuales se aplique la ley", añaden las fuentes citadas, que precisan que desde 2019 hasta ahora han dado de alta 671 pisos turísticos.

La sentencia que declaraba nulo el Plan Especial Urbanístico de Alojamientos Turísticos (Peuat) aprobado en 2017 no era firme y el Ayuntamiento la recurrió, "pero dio pie a que varios privados interpretaran que había decaído el instrumento que regulaba los pisos turísticos".

Ante las nuevas solicitudes presentadas en ese momento, el consistorio denegó las licencias "pero se presentaron recursos que derivaron en sentencias judiciales favorables a los privados", de manera que el Ayuntamiento ha tenido que concederlas.

JANET SANZ (BCOMÚ): "ES UN ESCÁNDALO"

Para BComú, la fórmula que impulsaron permitía cerrar hasta 900 pisos turísticos "que se han saltado la regulación municipal" y, su portavoz, Janet Sanz, el gobierno municipal tiene vías jurídicas a su alcance contra la especulación con la vivienda.

"Es un escándalo que Collboni haya paralizado la vía para retirar licencias de pisos turísticos solo unos días después de saber que en Barcelona el 30% de las viviendas de alquiler ya son de temporada", ha añadido en un comunicado este lunes.

LAIA BONET (PSC): "NO HEMOS PARALIZADO NADA"

Ante estas declaraciones, la primera teniente de alcalde, Laia Bonet, ha asegurado en un apunte en 'X' recogido por Europa Press que no han "paralizado nada", y ha asegurado que reducirán las viviendas de uso turístico con seguridad jurídica.

"Queremos evitar brechas legales que nos fuercen a aceptar nuevos pisos turísticos a golpe de sentencia. Esto fue lo que pasó el mandato pasado, como bien saben en BComú", afirma Bonet.

Además, las mismas fuentes municipales han aclarado que la cifra de 900 pisos turísticos "no es cierta" porque argumentan que la ley solo se puede aplicar si no se ha iniciado la actividad de vivienda de uso turístico en tres meses y que eso no pasa en todos los casos, insisten.