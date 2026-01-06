El Ayuntamiento de Barcelona aportará 754.000 euros a centros de investigación con 4 subvenciones

La 4 subvenciones se alinean con el Pla Estratègic de Ciència i Innovació 2023-2027 - AJUNTAMENT DE BARCELONA

BARCELONA 6 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Barcelona, a través de la Comisión de Gobierno y el Consejo Plenario Municipal, ha aprobado 4 subvenciones que supondrán aportar 754.000 euros a centros y entidades de investigación e innovación.

El objetivo es financiar la actividad científica que se hace en Barcelona y "contribuir a consolidar la ciudad como un polo de innovación referente en el sur de Europa", informa el consistorio en un comunicado este martes.

La Comisión de Gobierno ha aprobado una aportación de 365.000 euros al proyecto 'Ciència, Tecnologia i Societat' del Barcelona Supercomputing Center (BSC); una de 140.000 euros al plan de actividades de la Fundació Institut de Ciències Fotòniques (Icfo), y 99.000 euros al programa de la Fundació Bioregió de Catalunya (Biocat).

Además, el Plenario Municipal ha aprobado una subvención de 27.000 euros a la Fundació BetaBrain de la Fundació Pasqual Maragall, que completan los 150.000 euros que el consistorio ha aportado a la entidad este ejercicio.

Las 4 aportaciones se enmarcan en el cumplimiento del Pla Estratègic de Ciència i Innovació 2023-2027 que quiere "consolidar a la ciudad como un entorno atractivo, competitivo y enriquecedor que mejore la vida de la ciudadanía potenciando los sectores estratégicos como motor de crecimiento y progreso económico".

El teniente de alcaldía de Economía, Vivienda, Hacienda y Turismo y responsable del área de Ciencia, Jordi Valls, asegura que el compromiso con la innovación, la investigación y la ciencia "no son solo palabras, son políticas, planes y programas concretos como lo demuestra el Pla Estratègic de Ciència i Innovació, el Pla Barcelona Impulsa o la Barcelona Innovation Coast".