Barcelona sostiene que su plan sobre alojamientos hoteleros sigue vigente porque la sentencia del TSJC no es firme

El Ayuntamiento pedirá una aclaración al tribunal y no descarta recurrir

La teniente de alcalde de Urbanismo de Barcelona, Janet Sanz, ha asegurado este jueves que el Plan especial urbanístico de alojamientos turísticos (Peuat) "es vigente legalmente porque no hay sentencia firme".

Así lo ha asegurado en una rueda de prensa después de que el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) anulara íntegramente en una sentencia el Peuat alegando inexistencia de evaluación económica y financiera de la actuaciones a desarrollar en ejecución del planteamiento.

Sanz ha insistido en que, pese al fallo, "en la ciudad de Barcelona no se dan, no se darán nuevas licencias a hoteles en el centro", y ha explicado que pedirán una aclaración jurídica al tribunal y no ha descartado que el consistorio presente un recurso de casación ante el Tribunal Supremo (TS).

Ha resaltado que la sentencia contiene un voto particular de una magistrada de la sala, y ha recordado que "ningún plan" reciente o del pasado incorpora la memoria económica, porque el plan especial determina usos y condiciones, pero no cargas indemnizables a los particulares, según ella.

También ha indicado que todas las sentencias sobre el Peuat "avalan que el Ayuntamiento tenía capacidad y potestad plena para desarrollar un instrumento urbanístico" para regular los alojamientos hoteleros y dónde se podían implantar.

NECESIDAD DE REGULAR EL TURISMO

Ha recordado que el Peuat fue fruto de un consenso amplio vecinal y político progresista en toda la ciudad en relación a la necesidad de una norma que "permitiera regular el turismo, poner orden a una actividad que estaba en la barra libre".

Sanz ha insistido en que el Peuat es un "instrumento necesario", solvente y seguro jurídicamente, y ha asegurado que ha situado Barcelona al frente de las ciudades europeas y mundiales que están intentando regular el turismo.

"En el centro no caben más hoteles, pero lo que necesitamos son vecinos y vecinas con viviendas a precios asequibles", ha remarcado.