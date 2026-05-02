El Ayuntamiento de Esplugues (Barcelona) condena la muerte violenta de una mujer en el municipio

Fachada del Ayuntamiento de Esplugues de Llobregat (Barcelona) - AYUNTAMIENTO DE ESPLUGUES

BARCELONA 2 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Esplugues de Llobregat (Barcelona) ha condenado y lamentado "profundamente" la muerte violenta de una mujer en la ciudad a manos de un hombre la mañana de este sábado.

En un comunicado, el consistorio ha trasladado el pésame a la familia y personas cercanas y ha reiterado su condena a cualquier forma de violencia, a la vez que ha expresado su preocupación por unos hechos "graves que afectan la convivencia y la seguridad de la ciudadanía".

Los Mossos d'Esquadra han detenido a un hombre como presunto autor de la muerte, mientras que el Ayuntamiento ha asegurado que mantiene la coordinación con el cuerpo policial y ha ofrecido su colaboración institucional para "contribuir al esclarecimiento de los hechos".